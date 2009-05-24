قدرت سازش با مجلس کنونی را دارم/ به فداکاریهای بسیج افتخار می کنم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کروبی شامگاه یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در پاسخ به سئوال دانشجویی در خصوص سازش با مجلس کنونی خاطرنشان کرد: این توانایی را دارم که با هر مجلس دیگری نیز کار کنم.



وی در ادامه سه کلمه اسلامیت، جمهوریت و ایرانیت را به عنوان سه شعار مورد تاکید امام (ره) دانست که امروز در معرض خطر و آسیب جدی قرار گرفته است.

کروبی با اعلام اینکه برای عمل به این سه جمله پا به عرصه انتخابات گذاشته ام با اشاره به شعار جمهوریت بیان کرد: طی این مدت احساس کردم یک نوع محدودیت برای شعار جمهوریت ایجاد شده و این بخش از شعار اولیه امام امروز در معرض آسیب قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه از طرفی چنین احساسی را دارم که در حال حاضر نظارت در حال تبدیل شدن به دخالت است، افزود: در این خصوص هم رایزنی کرده ام، اعتراض خود را نیز اعلام کرده و در مقابل این موضوع در تمام سطوح ایستادگی کرده ام زیرا چنین احساسی دارم که اختیارات مردم در حال کمرنگ شدن است.

وی با اعلام اینکه علاوه بر این اسلامیت نیز در حال دگرگونی است، عنوان کرد: اسلامیت مترقی که امام برآن تاکید داشت و نخبگان روحانی و غیر روحانی نیز آن را مطرح کردند امروز چنین احساسی دارم که به اسلام تحجر و واپس گرایی تبدیل شده است.

این کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اعلام اینکه امروز شرایط به گونه ای در حال پیش رفتن است که از دین و معصومین به صورت ابزار استفاده می شود، افزود: امام در تمام نامه نگاریهای خود در ابتدای امر از نام معصومین استفاده می کرد اما هیچگاه اجازه نداد از دین و امامان(ع) استفاده ابزاری شود و امروز شرایطی پیش آمده که بزرگان کشور نیز نسبت به استفاده این چنینی از دین انتقاد کرده اند.

وی با انتقاد از تهدیداتی که متوجه ایرانیت است، افزود: جایگاه ایرانیت توسط فرزندان این سرزمین هشت سال مورد دفاع قرار گرفته اما امروز شرایطی داریم که برخی از کشورهای همسایه با ایران شرط کرده اند که چنانچه می خواهید در جشنها و مسابقات شما حضور بیابیم باید نام خلیج فارس را حذف کنید و این امر یعنی توهین به ایرانیت زیرا شناسنامه خلیج فارس همیشه به همین نام بوده است.

سئوالات دانشجویان و تقابل طیفهای رقیب

در ادامه جلسه سئوالات دانشجویان مطرح شد. در ابتدای امر دانشجویی که به نظر می رسید طرفدار طیف مقابل اصلاح طلبان است از کروبی به خاطر حمایت برخی از مفسدان اقتصادی پرسید که وی نیز بیان کرد: در انتخاباتی که در آن تا 10نفر نیز کاندیدا می شوند هر شخصی حق دارد که وارد این عرصه شده و برنامه ها و انتقادات خود را مطرح کنند و مردم نیز با بینشی که دارند رای خود را در مسیر یک کاندیدا قرار می دهند از این رو نیازی به تفتیش عقاید نیست.

در این بین برخی از دانشجویان طرفدار طیف مخالف اصلاح طلبان نیز شعارهایی نظیر "اسلام آمریکایی نمی خوایم" سر دادند که کروبی در واکنش به این شعار گفت: البته من منظور از اسلام آمریکایی را نمی دانم اما رئیس جمهور محترم ما طی این مدت دو نامه برای دو رئیس جمهور نوشت که هر دوی آنها نیز بی پاسخ ماند.

در ادامه، دانشجوی دیگری نیز در خصوص لزوم وحدت طرفداران میرحسین و کروبی در انتخابات آتی مطالبی را مطرح کرد که دانشجویان حاضر در جلسه شعار "کروبی، موسوی، اصلاحات پیروز است" را سر دادند.

همچنین دانشجوی دیگری نیز در خصوص دانشجویان اخراجی و سیاسی از کروبی پرسید که وی نیز پاسخ داد: چنانچه در انتخابات پیروز شوم، برنامه هایی را برای دانشگاه طراحی خواهم کرد که دیگر دانشجوی زندانی نداشته باشیم منتها تلاش می کنم خواسته ها و انتقادات دانشجویان را در محیطی آرام منعکس کنم.

در ادامه جلسه دانشجوی دیگری در خصوص حکم حکومتی و موضوعات پیش آمده در این خصوص در زمان مجلس ششم و همچنین لزوم استقلال دانشگاه پرسید که در ابتدا کرباسچی در این باره اظهار داشت: سیاست تیم کروبی نیز بر مبنا استقلال دانشگاه بوده و وابستگی این مراکز فقط مربوط به هیئت امنا و اعضای هیئت علمی بوده و دولت نیز باید کمترین دخالتها را در دانشگاه ها داشته باشد.

به رشادتهای بسیج همواره افتخار می کنم

کروبی در بخش دیگری از جلسه زمانی که در خصوص رشادتهای بسیج در زمان جنگ تحمیلی صحبت کرد، گفت: ما به رشادتها و فداکاریهای بسیج هموراه افتخار می کنیم اما این نیروهای مقدس نباید وسیله ای برای برخی جریان خاص و بسته بندی شده سیاسی شوند.

اما در ادامه کروبی در مورد موضوعات پیش آمده پیرامون حکم حکومتی در مجلس ششم گفت: گاهی در کار سه قوه مشکلات و گره هایی پیش می آید که این قوه ها می توانند علاوه بر اختیارات خود از برخی اختیارات رهبری نیز استفاده کنند و این نوع استفاده را حکم حکومتی می نامند که البته اغلب قوه مجریه از این امر استفاده می کند.

وی گفت: من فقط یک بار از حکم حکومتی استفاده کردم، آن زمان که شورای نگهبان رای هفت شهر را باطل اعلام کرد من برای جلوگیری از مشکلات و تنش در مجلس از مقام معظم رهبری تقاضا کردم از ایجاد مشکل جلوگیری شود که البته این کار نیز صورت گرفت و شورای نگهبان نیز با تشکیل جلسه ای در این مورد تجدید نظر کرد. اما در مورد قانون مطبوعات حکم حکومتی وجود نداشت و این مسائل را برخی از نمایندگان به وجود آوردند که منجر به مشکلاتی شد.