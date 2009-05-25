"نوار سفید" فیلم برگزیده وزارت آموزش فرانسه شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد درام سیاه و سفید فیلمساز سرشناس اتریشی که در میان 19 فیلم دیگر از برترین فیلمسازان دنیا برای گرفتن جایزه نخل طلا رقابت میکرد و در نهایت آن را برد، با گرفتن جایزه فیلم برگزیده وزارت آموزش فرانسه این فرصت را خواهد داشت تا در تمام مدارس این کشور به عنوان اثری آموزشی برای دانشآموزان به نمایش درآید.
داستان "نوار سفید" پیش از آغاز جنگ جهانی اول در روستایی پروتستاننشین در آلمان میگذرد و روایتی از ارزشهای اخلاقی و قدرتطلبی اروپای اوایل قرن بیستم از نگاه کودکان را به تصویر میکشد. این شانزدهمین فیلم به نمایش درآمده در بخش مسابقه رسمی کن 2009 بود که با استقبال گرم تماشاگران و منتقدان حاضر در کن مواجه شد.
تصویری که هانکه از آلمان پیش از ظهور نازیسم در "نوار سفید" ارائه میدهد، تمام منتقدان و تماشاگران را بر صندلیهایشان میخکوب میکند. این فیلم با زمانی بیش از دو ساعت نسلی را نشان میدهد که در کمتر از 20 سال آینده موجودی به نام هیتلر را بر راس قدرت میبینند. "نوار سفید" پیشتر جایزه فیلم برگزیده فدراسیون بینالمللی منتقدان فیلم فیپرشی را هم برده بود.
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