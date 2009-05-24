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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۵۹

زرداری در دیدار احمدی نژاد:

قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان هدیه‌ای خوب برای دو ملت است

قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان هدیه‌ای خوب برای دو ملت است

رئیس جمهور پاکستان امضای یادداشت تفاهم و بیانیه نهایی شدن قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان را هدیه خوبی برای ملت های ایران و پاکستان خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر روز یکشنبه در دیدار رئیس جمهور پاکستان بر لزوم توسعه روابط تهران – اسلام آباد برای پیشرفت و امنیت دو کشور تاکید کرد.

 محمود احمدی نژاد در این دیدار که در تهران انجام شد ، تصریح کرد: مناسبات و همکاری های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان باید در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و بین استانی گسترش و افزایش یابد.

دکتر محمود احمدی نژاد اظهارداشت: دیدگاه های دو کشور در مسایل مختلف منطقه ای و بین المللی مشترک است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تلاش های پاکستان در زمینه مبارزه با اشرار گفت: انشاء الله همکاری ها تا ریشه کنی کامل اشرار و شرارت ها ادامه پیدا کند.

"آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان نیز در این دیدار امضای یادداشت تفاهم و بیانیه نهایی شدن قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان را هدیه خوبی برای ملت های ایران و پاکستان دانست.

وی تاکید کرد: همکاری های تهران – اسلام آباد در عرصه ای گوناگون به ویژه برقراری امنیت گسترش و افزایش روزافزون خواهد یافت.

کد مطلب 884999

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