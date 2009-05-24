به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این پیام تصریح کرد: امروز همه جوانان و دانشجویان باید با الهام از وصایای شهدا به عنوان بندگان صالح خدا، جهاد علمی و فرهنگی را در محیط مقدس دانشگاه رقم زده و در احیای تمدن بزرگ اسلامی، ایرانی و حاکمیت اسلام و گفتمان انقلاب در سراسر جهان کوشش کنند.



دکتر محمود احمدی نژاد در این پیام که توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری قرائت شد؛ حضور هوشمندانه و پرثمر دانشجویان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همراه با تولید علم و دانش در قالب برنامه دانشگاه تمدن‌ساز را ضامن حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا و انقلاب دانست و اظهارداشت: امروز جوانان به عنوان پیش‌قراولان حفظ ارزش‌ها و آرمان‌ها باید با مجهز شدن به سلاح علم و ایمان در سنگر صیانت از فرهنگ و هویت اصیل اسلامی و انقلابی کشور عزیزمان حاضر باشند.



متن پیام رئیس جمهور به «کنگره شهدای دانشجو» به این شرح است:

"بسم‌الله الرحمن الرحیم

«و من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

«اللهم عجل لویک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهیدین بین یدیه»

سلام بر سید انبیاء و پیامبر مهر و صفا حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و درود بی‌کران به ارواح طیبه شهدا به ویژه شهدای دانشجویی که با تبعیت از اوامر الهی و قدسی حضرت امام(ره) فریاد «هل من ناصر ینصرنی» سید و سالار شهیدان را در این عصر لبیک گفتند و در جوار رحمت حق آرام گرفتند. سلام بر شهدای دانشجو که عطر دل‌انگیز شهادتشان نه تنها جای جای این سرزمین مقدس بلکه جهان بشریت را فرا گرفته است و سلام بر آنانی که در قله عشق انسان به خداوند، با شکوه‌ترین صحنه‌ها و حماسه‌ها را در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی و اسلامی ثبت کردند.



نهضت عظیم انقلاب اسلامی و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقاومت در برابر زورگویی مستکبران عالم طی هشت سال دفاع مقدس گواه روشنی بر این مدعا است که ما با اقتدا به سرور و سالار شهیدان حضرت «ابا عبدالله الحسین علیه‌السلام» نه ظلم می‌کنیم و نه زیر بار ظلم می‌رویم و همواره با ادامه راه امام(ره) و شهداء تا پای جان از آرمان‌های بلند توحیدی، انسانی و عادلانه خویش دفاع می‌کنیم.



دانشجویان عزیز

اکنون این تجربه درخشان به جای مانده از رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدای گرانقدر ایران اسلامی چونان مشعلی فروزان فرا روی همه عدالت خواهان و آزادی‌خواهان به ویژه شما جوانان دانشگاهی است، همان‌طور که دیروز جوانان این سرزمین به اقتضای عصر خویش، حضور در جبهه‌ها را بر جهاد علمی ترجیح دادند. امروز بر شما جوانان است که به عنوان پیش‌قراولان حفظ این ارزش‌ها و آرمان‌ها با مجهز شدن به سلاح علم و ایمان در سنگر صیانت از فرهنگ و هویت اصیل اسلامی و انقلابی کشور عزیزمان باشید. بی‌شک حضور هوشمندانه و پرثمر شما در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کنار تحصیل و تولید علم و دانش در قالب برنامه دانشگاه تمدن‌ساز، ضامن حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا و انقلاب خواهد بود. بنابراین تکلیف همه ماست تا با الهام از وصایای آن بندگان صالح خدا جهاد علمی و فرهنگی را در محیط مقدس دانشگاه رقم زده و در احیای تمدن بزرگ اسلامی، ایرانی و حاکمیت اسلام و گفتمان انقلاب در سراسر جهان کوشش نماییم.



بر خود لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های خالصانه دانشجویان عزیز دانشگاه تهران در نکوداشت یاد و نام شهیدان سرافراز به ویژه در برگزاری این یادواره با شکوه قدردانی نموده و توفیق رهروی راه شهدا و پاسداری از خون آنان را از خداوند متعال مسئلت نمایم.

محمود احمدی‌نژاد

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

