نسل جدید بالگردهای ضد زره و ضد شناور سپاه عملیاتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رزمایش نسل جدید بالگردهای تهاجمی سبک شاهد با نام "شاهد 285 " ساخته شده توسط متخصصین توانمند نیروی هوایی سپاه به همراه سایر بالگردهای ساخت سپاه از سری شاهد به پرواز درآمدند و خلبانان نیروی هوایی سپاه مراحل مختلف عملیات هوایی این رزمایش شامل پرواز جمع، درگیری و رزم نزدیک، پشتیبانی نزدیک یگانهای زمینی، جابه‌جایی سریع فرماندهان و نیز هدف‌گیری تانکها و شناورهای دشمن فرضی را یکی پس از دیگری با موفقیت انجام دادند.



بالگرد تهاجمی سبک شاهد 285 که برای اولین بار در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت با دوکاربری هوایی و دریایی از جدیدترین دستاوردهای پروژه بزرگ شاهد محسوب می‌شود و بر اساس نیازهای حال و آینده نیروهای مسلح و با فناوری صددرصد بومی پس از پشت سر گذاشتن مراحل تحقیقاتی و طی تستها و آزمایش‌های گوناگون اکنون در مرحله تولید انبوه قرارگرفته است.



ابعاد کاملاً آیرو دینامیک، تحرک عملیاتی، چالاکی فوق‌العاده، قابلیت عملیاتی شدن سریع، کارآیی بالا، حمل انواع راکت‌های ضد زره، ضدشناور و انواع تیربارها از ویژگی‌های منحصر به فرد بالگرد شاهد 285 است که با کلیه شرایط جغرافیایی کشور نیز سازگاری دارد.



پدافند هوایی متحرک در برابر پرنده‌های دشمن، حضور در تیم‌های شناسایی ـ آتش، انهدام مواضع زمینی و اهداف دریایی از ماموریتهای پیش‌بینی شده این بالگرد به شمار می‌رود و در آینده نزدیک نیز در ماموریتهای درگیری در مناطق مرزی و ناامن سازی محیط‌های عملیاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



در پایان این رزمایش تعدادی بالگرد از نوع "شاهد 278 " به ناوگان نیروی هوایی سپاه تحویل شد.



شاهد 278 بالگردی چندمنظوره است که قبلاً در مرکز تحقیقات نیروی هوایی سپاه طراحی و نمونه‌سازی شده و تولید آن نیز در صنعت هوایی کشور با موفقیت انجام شده است.



استفاده از سامانه‌های جدید ناوبری و ایمنی بالای این بالگرد امکان استفاده از آن را در ماموریتهای غیر نظامی نظیر کنترل ترافیک، آمبولانس هوایی، کنترل خطوط نفت و گاز ، برق و همچنین حفاظت از محیط زیست میسر کرده است.



همچنین بکارگیری مواد پیشرفته کامپوزیت در ساخت ملخ و بدنه و نیز سهولت تعمیر و نگهداری و امکان استفاده در پایگاههای نزدیک به مناطق درگیری، این بالگرد را در ردیف کارآمدترین بالگردهای پیشرفته حال حاضر دنیا قرار داده است.



پروژه بالگردهای شاهد از سال 1378 توسط مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد وابسته به سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوایی سپاه با ساخت بالگرد شاهد 278 آغاز شد و با توصیه ویژه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای ادامه پیدا کرد که حاصل آن طراحی، ساخت و تولید انواع بالگردها با دامنه کاربری‌های گسترده و متنوعی است که در مقاصد گوناگون در ناوگان هوایی کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.



به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران با دستیابی کامل به دانش فنی طراحی و ساخت انواع بالگرد در زمره معدود کشورهای دارنده این تکنولوژی فوق پیشرفته قرار گرفت.



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