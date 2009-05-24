نخل طلایی کن 2009 به "نوار سفید" میشائیل هانکه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی جشنواره کن 2009 دقایقی پیش در این شهر ساحلی فرانسه برگزار شد و برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها "یک پیشگو" به کارگردانی ژاک اودیار فرانسوی جایزه معتبر نخل طلا را به "نوار سفید" فیلمساز اتریشی واگذار و به بردن جایزه بزرگ هیئت داوران به ریاست ایزابل هوپر بازیگر فرانسوی بسنده کرد.

نخل طلایی کن 2009 در دستان میشائیل هانکه

بریلانته مندوزا برای فیلم سینمایی "کیناتای" جایزه بهترین کارگردان کن را برد و جایزه ویژه هیئت داوران شصت و دومین دوره جشنواره به آلن رنه رسید. کریستوف والتس اتریشی هم برای بازی در فیلم سینمایی "لعنتی‌های بی‌آبرو" به کارگردانی کوئنیتن تارانتینو جایزه بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد.

جایزه بهترین بازیگر زن به شارلوت گینزبورگ فرانسوی برای بازی در فیلم جنجالی "ضد مسیح" به کارگردانی لارس فن تریر دانمارکی و جایزه دوربین طلایی بهترین فیلم اول جشنواره کن امسال به فیلم استرالیایی "سامسون و دلیله" به کارگردانی وارویک تورنتن رسید.

لو یه برای نوشتن فیلمنامه فیلم هنگ کنگی "تب بهار" جایزه بهترین فیلمنامه کن را برای سینمای کشورش به ارمغان آورد. هیئت داوران این دوره کن دو جایزه هم به فیلم‌های سینمایی Fish Tank به کارگردانی آندرا آرنولد بریتانیایی و "عطش" به کارگردانی پارک چان ووک اعطا کرد.

گزارش کامل مراسم اختتامیه شصت و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن فردا دوشنبه منتشر می‌شود.