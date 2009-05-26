محمدرضا مرادی نیا سرپرست بخش الکتریک مرکز صنایع یاعلی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: با تلا‌ش متخصصان این مرکز در زمینه تولید شیشه بالگردهای شینوک ‌206 ، جت رنجر 214، بالگرد اصفهان و 205 نیز خودکفا شده ایم. شیشه های پلیمری بالگرد مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی تولید و ارائه شده است.

وی افزود: این مرکز علاوه بر تولید شیشه های پلیمری موفق به فرم دهی آنها نیز شده است.

مرادی نیا با بیان اینکه علا‌وه بر تامین نیاز داخلی، ‌امکان صادرات این شیشه ها نیز فراهم شده است، ادامه داد: تاکنون هزار و 200 قطعه شیشه انواع بالگرد در مرکز صنایع هوایی یاعلی ساخته شده است. همچنین 400 نوع قطعه لا‌ستیکی و بیش از هزار نوع قطعه فلزی مورد نیاز در تعمیر بالگردها تولید شده است.

ساخت تستر بالگرد با استفاده از دانش بومی

سرپرست بخش الکتریک مرکز صنایع یاعلی اصفهان طراحی و ساخت تسترهای بالگرد را از دیگر اقدامات این مرکز ذکر کرد و به مهر گفت: این سیستم دارای دو "برد" است که دور ملخ و موتور را نشان می دهد. در زمانی که در اختلالی در دور موتور و یا ملخ ایجاد می شود به خلبان هشدار می دهد.

وی با بیان اینکه این سیستم در گذشته از خارج وارد می شده است، ادامه داد: در حال حاضر با استفاد از دانش بومی موفق به تولید این تسترها برای چهار نوع هلیکوپتر 205، 214، کبری و شینوک شده ایم.