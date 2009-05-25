تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهارم خردادماه ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با 30 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با 25 می سال 2009 میلادی.

- مسابقات والیبال گزینشی جام جهانی در قاره آسیا از امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* پاکستان - هند

* ایران - عمان

- تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در یک نوبت بعدازظهر(ساعت 17) در کمپ تیم های ملی پیگیری می شود. همچنین دومین تمرین اندونزی هم ساعت 18 در زمین چمن دانشگاه امیر آباد برگزار می شود.

- تیم ملی واترپلو کشورمان در سومین دیدار از مرحله مقدماتی هشتمین دوره لیگ جهانی واترپلو ساعت 8 امروز به مصاف نیوزلند می رود.

- مسئولان AFC در کمیته آسیا ویژن به منظور بازدید از استانهای ایران برای اجرای مرحله جدید این طرح امروز وارد تهران می شوند.

- هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست امروز خود ضمن بررسی آئین نامه جدید کمیته انضباطی، بطور ویژه داوری شائبه انگیز دیدار تیم های شاهین بوشهر و اتکا را بررسی خواهد کرد.