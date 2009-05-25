حماس درک درستی از نگرانی های ملت فلسطین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، سرگئی لاوروف روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشریح نتایج دیدارش با خالد مشعل گفت: آشکارا احساس می شد که حماس با درک وضعیت عینی و ارزیابی واقعی از تحولات در غزه، در قبال سرنوشت ملت فلسطین اظهار نگرانی و مسئولیت می کند.

لاوروف که کشورش در آینده میزبانی کنفرانسی درباره حل مناقشه خاورمیانه را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی در منطقه می توان گفت که آتش بس حکمفرمایی می کند و همچنین می تواند گفت که حملات موشکی به اسرائیل از اراضی فلسطین قطع شده است .

وزیر خارجه روسیه از حماس خواست تا این وضعیت را حفظ کند.

وی همچنین در دیدار روز گذشته خود با خالد مشعل بر تعهد کشورش برای ادامه تماس ها با حماس تاکید کرد.

