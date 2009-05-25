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۴ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۶

توضیحات میراث فرهنگی خوزستان در مورد یک خبر

خوزستان - خبرگزاری مهر: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان در خصوص خبری تحت عنوان" حفاران غیرمجاز بنای باستانی رامشیر دستگیر شدند" توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر در توضیحات این سازمان که به خبرگزاری مهر ارسال شده آمده است:

احتراما" پیرو انتشار مطالبی تحت عنوان های " حفاران غیر مجاز بنای باستانی رامشیر دستگیر شدند" در تاریخ 20/2/88 و مطالعات 29 منطقه نمونه گردشگری در استان خوزستان آغاز شد" مورخ 23/2/88 در آن خبرگزاری خواهشمند است توضیحات ذیل وفق قانون مطبوعات در آن خبرگزاری منعکس شود.

در خبرهای فوق تحت گفتگوی اختصاصی خبرنگار آن رسانه با فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان و رئیس سازمان میراث فرهنگی خوزستان انعکاس داده شده است. حال آنکه هیچ گونه مصاحبه اختصاصی تحت عنوان خبرهای فوق با خبرنگار آن خبرگزاری صورت نگرفته است.

اداره کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی قبل از توضیحات آن خبرگزاری و جهت روشنگری اذهان عمومی از انتشار فایل صوتی اخبار فوق استقبال می کند.

کد مطلب 885098

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