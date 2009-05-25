شماره جدید ماهنامه "خیمه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گفتگو با حجت الاسلام علی صدوق در مورد فاصله بین آنچه هستیم و آنچه که باید باشیم و همچنین مصاحبه با سید حسین موسوی رابطی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک قم در مورد توجه به جوانان و جوان گرایی در سیستم اجرایی هیئت از مطالب به چاپ رسیده در این شماره از "خیمه" هستند .

در بخش هنر و ادبیان آیینی نیم نگاهی به یاد حسین(ع) و فاطمه زهرا(س) در اشعار فارسی شده است، در ادامه گفتگو با حجت‌الاسلام ابوالقاسم نادری به بررسی اهداف، برنامه‌ها و فعالیتهای ستاد تعزیه در استان تهران پرداخته شده است .

اهمیت دانشنامه‌ها در پیشبرد پژوهشهای علمی موضوعی است که طی گفتگویی با سیدمحمود طباطبایی‌نژاد مسئول گروه سیره و تاریخ مؤسسه فرهنگی دارالحدیث تشریح شده است .

چگونگی الگوگیری از امام حسین(ع) در عصر حاضر، معرفی برنامه "تابوئیک" در کشور اندونزی ویژه شهادت امام حسین و بررسی وبلاگها و وب‌سایتهای عاشورایی از دیگر مطالب این شماره خیمه هستند .