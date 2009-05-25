مقامات آمریکا برای توجیه جنگ عراق از انجیل سوء استفاده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، یکی از عبارتهایی که از " نامه به افسسیان" در عهد جدید گرفته شده مؤمنان را به تشکیل کامل ارتش خداوند فرمان داده و عبارت دیگری که از کتاب اشعیا عهد قدیم گرفته شده می گوید دروازه را بگشایید باشد که ملت پرهیزکار وارد شود.

زمانی که سربازان آمریکایی سال 2003 در عراق درحال جنگ بودند این آیه های انجیل و آیه های دیگری مقدمه گزارشهای اطلاعاتی که مورد تصویب دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت قرار گرفته، مشاهده می شود.

هفته گذشته وب سایت مجله "جی کیو" سوء استفاده منفعت طلبانه مقامات آمریکا از متن کتاب مقدس مسیحیان را فاش کرد، سوء استفاده هایی که باعث می شد آمریکایی ها بپرسند افرادی که جان خود را در عراق از دست می دهند از دموکراسی دفاع می کنند یا درگیر یک جنگ صلیبی دینی شده اند؟

اسکات الکساندر مدیر برنامه مطالعات مسلمان- کاتویک اتحادیه الهیات کاتولیک شیکاگو گفت: مسئله مورد بحث، احتمال این است که عالی ترین سطوح قوه مجریه متن انجیلی را خارج از زمینه مناسب خود مورد استفاده قرار داده تا عملیات نظامی آمریکا در عراق را با عبارتهای واضح دینی توصیف کند.

اولین گزارش هفته گذشته به قلم رابرت دارپر نویسنده کتاب " کاپیتان مرده: ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش"منتشر شد، چندین عبارت دینی به همراه تصویر سربازانی که زانو زده و دعا می کنند یا در بیابان رژه می روند جلد اسناد طبقه بندی شده ای را تشکیل داده که برای رامسفلد و بوش آماده شده بود. این درحالی است که نه بوش و نه رامسفلد در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

شخصیتهای دینی اظهار می دارند بسیاری از نقل قولهای انجیلی که برای توجیه جنگ استفاده شده خارج از متن به کار گرفته شده است، برای مثال افسسیان به وضوح توضیح داده که ارتش خداوند به فضلیتهای حقیقت، صلح و عدالت اطلاق می شود.

در تصویر سربازان زانو زده آیه 6:8 اشعیا آمده است: چه کسی را بفرستم که پیغام مرا به این قوم برساند؟ خداوندا من حاضرم بروم. مرا بفرست.

الکساندر گفت: من به عنوان یک مسیحی به شدت از استفاده آیه 6:8 اشعیا به عنوان آیه ای درباره فراخوان یک پیامبر بزرگ که برای نشان داده خیانت مردم خود، به عنوان ندای الهی برای ایالات متحده به منظور حمله به عراق به کار گرفته شده ابراز نگرانی کردم.

فاش شدن گزارشهای اطلاعاتی به نگرانیهای معوق مانده درباره نقش دین در طول دوره ریاست جمهوری بوش در آمریکا می افزاید. بوش سال 2001 جنگ علیه تروریسم را جنگ صلیبی توصیف کرد که این امر موجبات وحشت در میان پیروان ادیان را به وجود آورد و جنگ علیه تروریسم به جنگ علیه اسلام تعبیر شد.

هنوز هم اینکه رامسفلد به عنوان یک محرک دینی معتبر عمل کرده و یا همانطور که برخی منتقدان اظهار داشته اند جنگ را به یک رئیس جمهور انجیلی فروخته، نامشخص باقی مانده است. کشیش جان باچانان کشیش کلیسای پروتستان مشایخی در شیکاگو اظهار داشت که رامسفلند و همسرش هر دو با هوشمندی، اراده دینی خود را در این کلیسا دنبال می کردند. اما این کشیش نیز نتوانسته ارتباطی میان مسئله به وجود آمده پیدا کند.

وی افزود: این اقدام سوء استفاده از انجیل و استفاده عبارتهای خارج از متن و به کار گیری آنها برای حمایت از یک جهت مخالف است.

مارک گوپین مدیر مرکز ادیان جهان، دیپلماسی و قطعنامه جنگ در دانشگاه جورج میسن در آرلینگتون، ویرجینیا اظهار داشت که تاریخ نشان دهنده خطر ادغام دین و خشونت حتی در لحن است.