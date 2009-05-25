مخالفت آمریکا با شهرک سازی هشداری به تل آویو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، اسحاق هرزوک گفت: اظهارات هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به عنوان یکی از حامیان اصلی اسرائیل درباره لزوم توقف شهرک سازی یک علامت هشدار به تل آویو به شمار می رود.

وی گفت که تمامی دولتهای قبلی از جمله بیل کلینتون و جرج بوش شهرک سازی را در کرانه باختری پذیرفته بودند، اما اظهارات وزیر خارجه آمریکا نشان می دهد که ایالات متحده با رویکرد جدید بازی می کند و ما با یک وضعیت کاملاً جدیدی رو به رو هستیم.

وزیر کار رژیم اسرائیل گفت: این علامت هشدار و بیانیه ای از یک ناامیدی بزرگ است. در واشنگتن مانند بسیاری دیگر از پایتخت های سراسر جهان این حس وجود دارد که اسرائیل به تعهدات خود عمل نکرده و در مورد مسئله شهرک سازی زیاده روی کرده است.

این مقام رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد: موضع آمریکا ایجاب می کند، تا اسرائیل موضع خود را در قبال شهرک سازی به تمامی دنیا توضیح دهد و یکبار برای همیشه بین شهرک هایی که در منطقه تحت کنترل اسرائیل قرار دارند با شهرک های جدا افتاده تمایز قائل شوند.

وی گفت: ما باید تفاوتی بین شهرک هایی که در خط سبز قرار دارد و آنهایی که از سوی جمعیت فلسطینی محاصره شده اند تمایز قائل شویم . ما باید در قبال ایست های بازرسی و نگهبانی موضعی تهاجمی و مخالف بگیریم و این مسئله باید بر اساس تعهدات اسرائیل با جامعه جهانی حل شود.

این اظهارات در حالی است که ایهود باراک جنگ رژیم صهیونیستی ، با اعلام حمایت حزبش [کار] از راه حل دو دولت بدون اشاره به موضع دولت در قبال این مسئله، درخواست آمریکا برای شهرک سازی را بی معنا توصیف کرد.

همچنین دیگر مقام های صهیونیستی از جمله وزیر خارجه و نخست وزیر این رژیم نیز مخالفت خود را با توقف شهرک سازی و خروج از اراضی اشغالی اعلام کرده اند.