ثبت آثار کانونهای آگهی و تبلیغاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کریمی با اعلام این خبر گفت: با اقدامات صورت گرفته توسط دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با نظر این دفتر امکان ثبت آثاری که توسط کانو‌های آگهی و تبلیغاتی پدید آمده و مشمول قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان وهنرمندان باشد فراهم شده است.



وی افزود: برای انجام این کار درخواست ‌نامه ‌های چاپی تهیه شده است که درخواست کننده ثبت اثر باید درخواستنامه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی) و در شهرستانها به ادارات کل فرهنگ و ارشاد یا نماینده تعیین شده از طرف این وزارتخانه تسلیم و رسید دریافت کند.

مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی با اشاره به اینکه تمامی آثار، مورد کارشناسی و بررسی دقیق قرار می‌گیرد گفت: پس از مراحل کارشناسی در صورت قابل ثبت بودن اقدام لازم انجام و گواهینامه ثبت اثر صادر می‌شود.