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۴ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

ثبت آثار کانونهای آگهی و تبلیغاتی

مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد گفت: آثار تولید شده توسط کانونهای آگهی و تبلیغاتی کشور ثبت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کریمی با اعلام این خبر گفت: با اقدامات صورت گرفته توسط دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با نظر این دفتر امکان ثبت آثاری که توسط کانو‌های آگهی و تبلیغاتی پدید آمده و مشمول قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان  وهنرمندان باشد فراهم شده است.

وی افزود: برای انجام این کار درخواست ‌نامه ‌های چاپی تهیه شده است که درخواست کننده ثبت اثر باید درخواستنامه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی) و در شهرستانها به ادارات کل فرهنگ  و ارشاد  یا نماینده تعیین شده از طرف این وزارتخانه تسلیم و رسید دریافت کند.

مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی  با اشاره به اینکه تمامی آثار، مورد کارشناسی و بررسی دقیق قرار می‌گیرد گفت: پس از مراحل کارشناسی در صورت قابل ثبت بودن اقدام لازم انجام و گواهینامه ثبت اثر صادر می‌شود.

کد مطلب 885266

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