پاکستان برای بقا می جنگد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، در بیانیه ای از سوی دفتر رئیس جمهوری پاکستان آمده است که آصف علی زرداری اخیرا در گفتگو با هیئتی از نواحی دره سوآت و ملاکاند درباره راههای خروج شورشیان از این منطقه گفت: اولویت پاکسازی منطقه و برقراری صلح در منطقه است.

زرداری همچنین گفت: هم اکنون دولت با یک سری چالش های بزرگ مواجه است و اسلام آباد در تلاش برای بازسازی منطقه است و تمام تلاش خود را برای حل مشکل اسکان مردم آواره به علت نبردهای موجود میان نیروهای امنیتی و شورشیان انجام می دهد.

پیش از این مقام های پاکستان از پیشروی ارتش این کشور در دره سوات برای پاکسازی عنصر طالبان از این منطقه خبر داده بودند.

به گفته مقام های ارتش، چند محل عبور مهم و همچنین سه میدان در شهر 300 هزار نفری مینگورا که بسیاری از آنها در حال حاضر فراری هستند به تصرف نیروهای ارتش در آمد و تحت کنترل آنها است. همچنین ارتش پاکستان،جنگجویان (طالبان) را از چندین منطقه شهر منگورا بزرگترین شهر دره سوات بیرون رانده است.

سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته پاکستان را یکی از بدترین کشورهای جهان از لحاظ وضعیت آوارگان توصیف کرد و آمار آوارگان این کشور را نزدیک به 2 میلیون نفر دانست. در همین رابطه یکی از مقامات سازمان ملل با اعلام اینکه سطح آوارگان پاکستانی در حال رسیدن به مرز دو میلیون نفر است وضعیت افراد بی خانمان شده در این کشور را بغرنج توصیف کرد.