به گزارش خبرنگار مهر، فصل نقل و انتقالات مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از چهارم خردادماه آغاز شد. تیمهایی که متقاضی حضور در رقابتهای باشگاهی لیگ سال جاری هستند تنها تا 31 مردادماه فرصت دارند تا نسبت به مذاکره با گزینههای مورد نظر خود و عقد قرارداد با آنها اقدام کنند. چرا که فرصت 92 روزه تعیین شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.
حسن نوربخش رئیس سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب اظهارداشت: فرصت در نظر گرفته شده برای بررسی گزینههای مورد نظر، مذاکره با آنها و در نهایت انعقاد قرارداد رسمی کفایت میکند. به همین دلیل به هیچ عنوان این مدت زمان افزایش پیدا نمیکند.
وی با تاکید براینکه همچون سالهای گذشته حضور بیش از 3 بازیکن ملیپوش در ترکیب تیمهای باشگاهی مجاز نیست، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن تشکیل تیم ملی "ب" و حضور 19 بازیکن در اردوی تدارکاتی این تیم بزودی سهمیههای ملی را برای لحاظ شدن در فصل نقل و انتقالات معرفی میکنیم. هرچند که حضور بسیاری از بازیکنان در فهرست سهمیههای ملی مشخص است.
نوربخش در مورد تعداد بازیکنان خارجی جذب شده برای هر یک از تیمهای باشگاهی تصریح کرد: در لیگهای اخیرهر تیم مجاز به در اختیار گرفتن 2 بازیکن خارجی بود. این تعداد برای لیگ 88 هنوز تغییر نکرده است. اما در صورتی که اکثر تیمها خواستار تغییر سهمیههای خارجی و افزایش آن باشند پیشنهادات را بررسی و تصمیم لازم را اتخاذ میکنیم.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در خاتمه یادآور شد: در مجمع سالیانه این فدراسیون (چهارم تیرماه) آئیننامه مربوط به مسابقات که شامل قوانین تکمیل ترکیب تیمها هم است در اختیار نمایندگان تیمها قرار میگیرد.
نظر شما