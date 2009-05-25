محصول کلزا از دلالان و واسطه گران خریداری نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس افچنگی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه کلزا با دو درصد ناخالصی و 10درصد رطوبت به صورت علی الحساب 6200ریال است و تا 18درصد رطوبت نیز قابل خریداری خواهد بود.

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: تاریخ شروع خرید تضمینی کلزا از 25 اسفند سال 87 و پایان آن 25 خرداد سال جاری است.

وی افزود: بر اساس دستور العمل، خرید این محصول از طریق سازمان تعاون روستایی استان ها و با عقد قرارداد لازم با شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی انجام می گیرد.

افچنگی با اشاره به شرایط و کیفیت محصول قابل خریداری تصریح کرد: به منظور کیفیت بخشیدن به محصولات تضمینی باید کلزاهای خریداری شده دارای مشخصات خاصی باشند مثلا تولید سال جاری و فاقد آلودگی به مواد خارجی مانند خاک، خاشاک، سنگ ریزه، بذر علف هرز و ... باشد و نیازی به بو جاری و دانه بندی نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: محصول کلزا فقط از تولید کنندگان منطقه خریداری می گردد و از تحویل آن توسط دلالان و واسطه گران خودداری می شود.

افچنگی با اشاره به اینکه خرید باید مطابق استاندارد باشد افزود: خرید هر نوع محصول خارج از شرایط و ضوابط اعلام شده خلاف محسوب می گردد و عاملین مربوطه ملزم به جبران خسارت احتمالی خواهند بود و خرید محصول کلزا از کشاورزان توسط اتحادیه ها ویا شرکت های تعاونی روستایی حتی الامکان باید در قالب عقد قرار داد با کشاورزان صورت پذیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه محصول خریداری شده در محل مراکز خرید به کارخانجات تحویل می‌گردد بنابراین ضروری است جهت شروع حمل و بارگیری نماینده ای از کارخانه به منظور نظارت و تایید میزان رطوبت و ناخالصی در محل حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور در موعد مقرر به جهت جلوگیری از انباشتگی و اختلال در امور مراکز خرید مجاز به حمل دانه به مقصد کارخانه خواهند بود.