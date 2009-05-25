هزار نفر در انجمنهای میراث فرهنگی یزد فعالیت می کنند

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: انجمنهای میراث فرهنگی از بازوان پرتوان این سازمان به شمار می رود و عامل موثری در مقابله و جلوگیری از وقوع جرم در عرصه های مختلف میراث فرهنگی هستند.

وی افزود: مشارکت و همکاری صمیمانه آحاد مردم در قالب انجمنهای میراث فرهنگی، عاملی موثر در مقابله و جلوگیری از وقوع جرم در عرصه‌ های مختلف میراث فرهنگی نظیر تخریب یا تجاوز به حریم ابنیه تاریخی، ساخت و سازهای غیرمجاز، قاچاق اشیا تاریخی فرهنگی و یا حفاری‌های غیر مجاز است.

سیفی با بیان اینکه مطابق اساسنامه انجمنهای میراث فرهنگی، ریاست هر انجمن بسته به موقیت آنها بر عهده فرمانداران، بخشداران، روسای شوراهای اسلامی روستا و ...است، افزود: فرماندهان انتظامی هر بخش نیز عضو اصلی انجمنهای مورد نظر هستند.

وی، حضور موثر مسئولان استان در رده ‌های مختلف اجرایی را یکی از عوامل موفقیت و کارایی انجمنهای میراث فرهنگی برشمرد.

سیفی همچنین از توزیع هشت هزار بروشور با موضوع آشنایی با انجمنهای میراث فرهنگی و جلوگیری از وقوع جرایم در زمینه آثار و ابنیه تاریخی خبر داد.

وی اظهار داشت: این تعداد بروشور در مراکز برپایی نماز عبادی،سیاسی جمعه در شهرستانهای ابرکوه، اردکان، تفت، صدوق و میبد بین نمازگزاران توزیع شده است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، اطلاع ‌رسانی، فرهنگ‌ سازی و آگاهی بیشتر مردم از نحوه مشارکت آنها با میراث فرهنگی و نیز جلوگیری از وقوع جرم در این حیطه است.

در حال حاضر برای 512 نفر از اعضای انجمنهای میراث فرهنگی د استان یزد کارت عضویت صادر شده است.