ارتقای سطح تجارت بدون روزآمد کردن روشهای اندازه گیری ممکن نیست

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اندازه شناسی و اندازه گیری پایه و اساس ارتقای کیفیت است و به دنبال ارتقای کیفیت می توانیم سطح کمی و کیفی تجارت را نیز افزایش دهیم.

برزگری ادامه داد: با افزایش ضریب دقت در اندازه گیری، کالاهای تولیدی به استانداردهای جهانی نزدیکتر می شوند و از این طریق می توانیم تجارت کشور را بیش از پیش ارتقا دهیم.

این مسئول تاکید کرد: اهمیت اندازه شناسی و صحت اندازه گیری به حدی است که در آیات قرآن و دین اسلام نیز به آن سفارش شده و بر دقت در اندازه گیری از سوی فروشندگان و عدم غش در معامله تاکید شده است.

وی بیان کرد: از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را پایه گذاری کرد، بحث اندازه شناسی به میان آمد که این امر نشان می دهد اندازه شناسی و اندازه گیری یک امر جدید در زندگی بشر نیست.

90 آزمایشگاه همکار در زمینه آزمون در کشور تشکیل شده است

رئیس سازمان استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود نیز با بیان این که استانداردها در کشور با مقیاس و میزان ارزیابی می شود، افزود: هم اکنون 90 آزمایشگاه همکار در زمینه آزمون و کالیبراسیون تشکیل شده است که برای گسترش فعالیتهای تجاری لازم است تعداد این آزمایشگاهها افزایش یابد.

برزگری ادامه داد: افزایش تعداد آزمایشگاههای یادشده در ارتقای فعالیتهای مرکز ملی اندازه شناسی در کشور تاثیر زیادی دارد، زیرا پرسنل این مرکز به طور کامل جوابگوی نیازها نیست.

وی تاکید کرد: گذشته از این امر، افزایش این آزمایشگاهها در اشتغالزایی نیز تاثیر زیادی دارد که این امر ضرورت افزایش آزمایشگاههای یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

رئیس سازمان استاندارد یکی از پایه های استاندارد در کشورهای پیشرفته را ارزیابی انطباق دانست و خاطرنشان کرد: تحقق کامل اندازه گیریهای دقیق لازمه تسهیل در تجارت است.