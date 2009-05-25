‏2500 نقطه جهت تبلیغات محیطی کاندیداها در قم منظور شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد جودکی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: 2500 کارتن پلاست جهت تبلیغات انتخابات آماده گردیده و از امروز در سطح شهر نصب خواهد شد.
جودکی به دیگر اقدامات شهرداری قم اشاره کرد و افزود: تعداد 500 پانل و تابلو تبلیغاتی جهت نصب پوستر تبلیغاتی نامزدها آماده سازی و در سطح شهر نصب گردیده است.
وی ادامه داد: 200 نیروی خدماتی جهت پاکسازی و نظافت شهر و همکاری با ستادهای برگزاری انتخابات به صورت گشت سیار و ثابت درنظر گرفته شده است و شهرداری تمام تلاش خود را برای آماده کردن زیرساختهای تبلیغات محیطی کاندیداهای انتخابات و برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به کار خواهد بست.
جودکی به بیان اهمیت انتخابات و دعوت از شهروندان برای شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: امکانات شهرداری متعلق به تمام شهروندان است لذا از کلیه ستادهای برگزاری انتخابات درخواست داریم به منظور حفظ سیمای شهری از نصب پوستر در مکانهای ممنوعه خودداری نموده و با خادمین خود در حفظ سیمای شهری همیاری نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون شهردار قم از آماده سازی 2500 نقطه شهر قم برای انجام تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد جودکی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: 2500 کارتن پلاست جهت تبلیغات انتخابات آماده گردیده و از امروز در سطح شهر نصب خواهد شد.
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