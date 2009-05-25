‏2500 نقطه جهت تبلیغات محیطی کاندیداها در قم منظور شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد جودکی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: 2500 کارتن پلاست جهت تبلیغات انتخابات ‏آماده گردیده و از امروز در سطح شهر نصب خواهد شد.‏



جودکی به دیگر اقدامات شهرداری قم اشاره کرد و افزود: تعداد 500 پانل و تابلو تبلیغاتی جهت نصب پوستر تبلیغاتی نامزدها آماده سازی و ‏در سطح شهر نصب گردیده است.‏



وی ادامه داد: 200 نیروی خدماتی جهت پاکسازی و نظافت شهر و همکاری با ستادهای برگزاری انتخابات به صورت گشت سیار و ثابت ‏درنظر گرفته شده است و شهرداری تمام تلاش خود را برای آماده کردن زیرساختهای تبلیغات محیطی کاندیداهای انتخابات و برگزاری هر ‏چه با شکوه تر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به کار خواهد بست.‏



جودکی به بیان اهمیت انتخابات و دعوت از شهروندان برای شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: ‏امکانات شهرداری متعلق به تمام شهروندان است لذا از کلیه ستادهای برگزاری انتخابات درخواست داریم به منظور حفظ سیمای شهری ‏از نصب پوستر در مکانهای ممنوعه خودداری نموده و با خادمین خود در حفظ سیمای شهری همیاری نمایند.‏

