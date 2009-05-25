  1. استانها
  2. قم
۴ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۹

‏2500 نقطه جهت تبلیغات محیطی کاندیداها در قم منظور شد

‏2500 نقطه جهت تبلیغات محیطی کاندیداها در قم منظور شد

قم - خبرگزاری مهر: معاون شهردار قم از آماده سازی 2500 نقطه شهر قم برای انجام تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست ‏جمهوری و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد جودکی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: 2500 کارتن پلاست جهت تبلیغات انتخابات ‏آماده گردیده و از امروز در سطح شهر نصب خواهد شد.‏

جودکی به دیگر اقدامات شهرداری قم اشاره کرد و افزود: تعداد 500 پانل و تابلو تبلیغاتی جهت نصب پوستر تبلیغاتی نامزدها آماده سازی و ‏در سطح شهر نصب گردیده است.‏

وی ادامه داد: 200 نیروی خدماتی جهت پاکسازی و نظافت شهر و همکاری با ستادهای برگزاری انتخابات به صورت گشت سیار و ثابت ‏درنظر گرفته شده است و شهرداری تمام تلاش خود را برای آماده کردن زیرساختهای تبلیغات محیطی کاندیداهای انتخابات و برگزاری هر ‏چه با شکوه تر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به کار خواهد بست.‏

جودکی به بیان اهمیت انتخابات و دعوت از شهروندان برای شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: ‏امکانات شهرداری متعلق به تمام شهروندان است لذا از کلیه ستادهای برگزاری انتخابات درخواست داریم به منظور حفظ سیمای شهری ‏از نصب پوستر در مکانهای ممنوعه خودداری نموده و با خادمین خود در حفظ سیمای شهری همیاری نمایند.‏

کد مطلب 885388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها