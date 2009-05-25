به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حامد حسینی دبیر علمی دومین جشنواره بین المللی آخرین منجی افزود: آثار برگزیده نخستین جشنواره بین المللی آخرین منجی، قریب به 500 مقاله معتبر و تعداد زیادی شعر، داستان کوتاه، نماهنگ و فیلم کوتاه است که هم اکنون مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و با هماهنگی انجام شده با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان و معاونت فرهنگی نیروی مقاومت بسیج به زودی در قالب کتاب و نرم افزار چند رسانه ای آخرین منجی به جامعه فرهنگی هنری کشور ارائه خواهد شد.



وی یادآور شد: علاوه بر انتشار آثار برگزیده، با توجه به اعلام فراخوان ارسال آثار با موضوع ایده ها و طرح های نو در سال نوآوری و شکوفایی، طرحهای برتر در قالب مسائل راهبردی عرصه مهدویت در دبیرخانه علمی این جشنواره پس از طی مراحل تخصصی، مجددا بازتنظیم شده و با کمک نهادهای ذیربط از جمله ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، استانداری تهران و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران اجرا خواهد شد.



مهلت ارسال آثار به دومین دومین جشنواره آخرین منجی با موضوعات جهان در انتظار منجی، نقش زنان و جوانان در نهضت انتظار، و ولایت فقیه؛ تبلور منجی گرایی در جهان معاصر تا آخر خرداد ماه ادامه دارد.