۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۸

نوید در گفتگو با مهر:

برای اجرای قانون منع تنبیه بدنی دانش آموزان مشکل داریم

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای اجرای قانون منع تنبیه بدنی دانش آموزان مشکل داریم و همین مسئله باعث بروز حوادثی ناگوار در برخی از مدارس کشور می شود.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: درباره تنبیه بدنی دانش آموزان قانون محکم و صریحی را در آموزش و پرورش داریم که طبق آن تنبیه بدنی دانش آموزان ممنوع است و فردی که دچار این تخطی شود، خلافکار است و پرونده وی باید در دایره هیئت رسیدگی به  تخلفات اداری آموزش و پرورش بررسی شود.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اما متاسفانه هنوز هم معلمانی هستند که این قانون را زیر پا می گذارند و به صورت فیزیکی با دانش آموزان برخورد می کنند و برای آموزش و پرورش مشکل می آفرینند.

نوید ادهم تنها راه حل رفع این مشکل، برخورد صریح با معلم خاطی است و نمی توان اقدام دیگری را در این زمینه کرد. 

