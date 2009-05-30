چند پیشنهاد از تیم های لیگ برتری دارم/ مایلم در استقلال بمانم

امیدرضا روانخواه که قراردادش با استقلال به پایان رسیده است در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تیم آینده اش گفت: با توجه به اینکه قراردادم با استقلال تهران به پایان رسیده از چند تیم تهرانی و شهرستانی پیشنهاد دارم اما دوست دارم فصل آینده نیز دراستقلال بازی کنم.

روانخواه ادامه داد: در پایان مسابقات لیگ نشست مثبتی با مدیر عامل باشگاه درخصوص عقد قرارداد وهمچنین دریافت طلب فصل گذشته خود داشتم که ایشان قول دادند که در روزهای آینده نسبت به پرداخت طلبم اقدام نمایند.

هافبک میان تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا فصل آینده هم پیراهن آبی را بر تن خواهد کرد گفت: نخستین نشست ما در مورد مطالباتم برگزار شد و قرار است در دومین نشستی که بزودی برگزار خواهیم کرد در مورد فصل آینده و تمدید قرارداد گفتگو کنیم.

روانخواه تاکید کرد: با اینکه از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد دارم اما مایلم فصل آینده هم در استقلال بمانم و برای این تیم بازی کنم.