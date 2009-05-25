همایش ملی حفظ بقایای گیاهی و کشاورزی پایدار در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: این همایش از 9 تا 12 خرداد ماه و با حضور 23 شرکت خارجی و 35 شرکت داخلی از 11استان برگزار خواهد شد.

مهرزاد خرد در ادامه با اشاره به موضوع همایش و تاکید بر اهمیت حفظ بقایای کشاورزی و گیاهی بیان کرد: بزرگترین مشکل اساسی در کشاورزی علاوه بر بحث محدودیت منابع آبی، موضوع بر هم خوردن ساختمان خاک نیز مطرح است که با استفاده از تکنولوژی روز دنیا به مدلهای جدیدی در خصوص آماده سازی خاک دست پیدا کرده ایم که این دستاورد مهم در این همایش با حضور کارشناسان ملی و خارجی ارائه می شود.

وی با اشاره به اهداف استفاده از خاکورزی حفاظتی افزود: انجام یک عملیات کشاورزی در شرایط معمول 40 تن جابجایی را به همراه دارد که در این روش هزینه ها افزایش یافته و ساختمان کلی خاک خراب می شود ولی استفاده از روش خاکورزی حفاظتی در مصرف آب، هزینه و افزایش کارایی تاثیر مثبتی در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه در سال گذشته هشت هزار و 810 هکتار از اراضی فارس با روش خاکورزی مورد بهره برداری قرار گرفت، اذعان کرد: با استفاده از این روش، در مزارع دو نوبت آبیاری کاهش یافت و به عنوان نمونه در منطقه خنج فارس در مزارع کشت کنجد با استفاده از این روش دو میلیون و 400 هزار مترمکعب آب صرفه جویی شد.

400 دستگاه خاکورز به کشاورزان فارس اختصاص می یابد

رئیس جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه اعلام کرد: امسال با برنامه ریزیهای انجام شده 400 دستگاه خاکورز مرکب در اختیار کشاورزان قرار داده می شود که 100هزار هکتار از اراضی فارس را تحت پوشش قرار می دهد و امیدواریم با به کارگیری این روش در تولیدات استان فارس 25درصد افزایش داشته باشیم.

خرد با اشاره به موقعیت مهم استان فارس در بخش کشاورزی نیز تصریح کرد: در استان فارس سالانه دو میلیون تن گندم تولید میشود از این رو بحث خاکورزی در حوزه کشاورزی استان فارس میتواند به میزان قابل ملاحظه ای موثر واقع شود.