نمایش آثار کارگاه نقاشی فتح خرمشهر در داخل و خارج ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو در بازدید از کارگاه نقاشی خیابانی فتح خرمشهر با اشاره به نخستین تجربه این نوع کارگاهها در نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: فضای اینچنینی که سبب ارتباط مستقیم هنرمند با مردم می‌شود کمتر تجربه شده و این مهم باید در نقاشی امروز ایران ادامه یابد.

وی تجربه دیدن زنده خلق اثر هنری تاثیرگذار در اذهان عمومی دانست و خاطرنشان کرد: سعی ما بر آن بود تا حسی که عموما در صحنه تئاتر بین مردم و بازیگران منتقل می‌شود در فضای تجسمی ایجاد کنیم. بسیاری از جوانان حاضر در این کارگاه تجربه حضور در فضای جنگ را نداشتند و شنیده‌های خود را تصویر می‌کنند.

معاون وزیر ارشاد گفت: این وظیفه ما را بیشتر می‌کند که امکانات بیشتری برای جوانان به وجود بیاوریم تا نسل جوان ما بتواند خود را در این بسترهای ملی و اجتماعی نشان دهد. دومین کارگاه بزرگ عملی نقاشی خیابانی که در تهران و خرمشهر برگزار شد زمینه برگزاری چنین کارگاههای عملی را در دیگر شهرها به وجود آورده و ما در پی برپایی چنین کارگاههایی در دیگر شهرها هستیم.

در کارگاه بزرگ نقاشی خیابانی حماسه خرمشهر که از سوم خردادماه آغاز شد، 300 هنرمند از 9 دانشکده هنری کشور در تهران و خرمشهر به خلق آثاری با موضوع مقاومت پرداختند. این آثار بعد از خلق توسط مرکز هنرهای تجسمی ارشاد خریداری و به موزه‌های هنر استان‌های مختلف کشور اهدا می‌شود.