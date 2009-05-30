زنگ لیگ برتر برای تبریز به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هفته بیست و چهارم لیگ دسته یک برای فوتبال تبریز هفته ای به یاد ماندنی بود. هفته ای که در آن پتروشیمی تبریز توانست در غیاب تماشاگران دو بر صفر مقاومت بسیج فارس را شکست دهد.

پتروشیمی تبریز که اولین حضور خود را در لیگ یک تجربه می کند به نتایج دور از انتظار دست یافته، نتایجی که کمتر کسی برای این تیم می توانست حدس بزند.

پتروشیمی با این برد 40 امتیازی شد و تنها با پنج امتیاز اختلاف نسبت به تیم اول و سه امتیاز اختلاف با تیم دوم گروه خود همچنان به دنبال لغزش دو تیم شهرداری تبریز و آلومنیوم اراک است تا در جایگاه دوم قرار گرفته و در بازی پلی آف شرکت کند.

این تیم در هفته بیست و پنج در یک بازی آسان و در تبریز به مصاف تیم قعر جدولی شهرداری زنجان خواهد رفت و در هفته پایانی مهمان سپاهان نوین اصفهان خواهد بود.

اما شهرداری، دیگر تیم تبریزی این گروه در این هفته توانست بعد از نکامی چند هفته ای خود که موجب از دست دادن جایگاه نخست جدول رده بندی شد در تهران به مصاف هما رفته و این تیم را توانست با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

شهرداری تبریز در هفته بسیت و پنجم مهمان مقاومت بسیج فارس خواهد بود و پس از این بازی در هفته پایانی به حساس ترین بازی خود در لیگ یک به مصاف آلومینیوم اراک می رود.

این تیم با توجه به فاصله شش امتیازی که با استیل آذین تهران دارد و برای صعود مستقیم به لیگ برتر باید دو بازی خود را ببرد و استیل آذین هم دو بازی خود را ببازد که وقوع این مورد کمی غیر معمول به نظر می رسد.

اما حضور شهرداری در پلی آف بسیار محتمل است زیرا این تیم اگر بتواند از دو بازی خود سه امتیاز بدست آورد و حریفان این این تیم هر نتیجه ای بگیرند شهرداری تیم دوم گروه خود خواهد بود و به مرحله پلی آف صعود خواهد کرد.

ماشین سازی تیم محبوب شهر تبریز که با بازیکنان بومی و مشکلات مالی پا به لیگ دسته یک گذاشته است توانست پس از هفته ها حماسه ای خلق کرده و تیم مس رفسنجان را که توانسته بود استقلال تهران را حذف نموده و در هفته پیش 4-0 تیم شاهین اهواز را شکست دهد و با یک بازی هدفمند و برنامه ریزی شده در تبریز تسلیم ماشین سازی شود.

این تیم با به ثمر رساندن سه گل نشان داد که اگر مشکلات مالی گربانگیر این تیم نمی شد اکنون وضغیت بهتری در جدول رده بندی داشت ماشین سازی با قعر جدول دو پله فاصه گرفته است و در تلاش است تا با انجام دو بازی باقیمانده با تیمهای نیروی زمینی تهران در تبریز و تربیت یزد در یزد کارنامه امسال خود را ببندد.

ماشین سازی نشان داده است که حداقل، استحقاق باقی ماندن در لیگ یک را دارد، همچنین این تیم با نتایجی که در هفته های پایانی به دست آورد موفقیت ماشین سازی بسیار محتمل است و دور از دسترس نیست.

دیگر تیم تبریزی این گروه تراکتورسازی تبریز است که در رقابتی تنگا تنگ و نفس گیر برای قهرمانی در گروه خود و صعود مستقیم تلاش می کند.

تراکتورسازی هفته پیش توانست تیم شاهین اهواز را در خانه خود با نتیجه 4-1 در هم کوبیده و امیدوارانه در یک بازی عقب افتاده از هفته بیست و دوم روز سه شنبه در شیراز به مصاف تیم پیام مخابرات این شهر برود.

تراکتورسازی در صورت برد صدر جدول را از شاهین پارس جنوبی پس خواهد گرفت.

مردان سرخ جامه تبریز بعد از بازی پیام به مصاف مس رفسنجان خواهند رفت که هنوز زخم شکست در برابر ماشین سازی در آنها التیام نیافته است و این تیم در هفته پایانی در تبریز میزبان آلومینیوم هرمزگان خواهد بود.

با این اوصاف، نتایج به دست آمده در هفته بیست و چهارم لیگ دسته یک کشور که توسط تیمهای تبریزی امیدها برای صعود حداقل یک تیم از تبریز به لیگ برتر افزایش یافته است.

هواداران و فوتبال دوست تبریزی امیدوارند بعد از هشت سال دوری از سطح اول فوتبال کشور از فصل آینده در لیگ برتر حضور یابند.