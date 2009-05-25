برقراری صلح و امنیت پایدار نیازمند مشارکت همگانی در مدیریت جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران خارجی در نهاد ریاست جمهوری سخن می گفت اظهار داشت: انسانهایی که در مسیر غیر خدا حرکت می کنند همه چیز را برای خود می خواهند در نتیجه تجاوز به حقوق دیگران، ظلم و تبعیض اتفاق می افتد.

رئیس جمهور گفت: انبیا الهی آمدند تا از وقوع چنین کارهایی جلوگیری کنند تا زمانی که روابط بین انسانها بر پایه عشق و محبت پایه گذاری نشود صلح پایدار محقق نخواهد شد، اگر عدالت نباشد تبعیض و ظلم بیداد خواهد کرد و در کنار تحقیر ملت ها و حق کشی وجود خواهد داشت.

وی گفت: اگرعدالت نباشد گرفتاریهای بشر برطرف نخواهد شد مگر اینکه قدرت های موثر جهان به عدالت برگردند. بر اساس عدالت رفتار کنند و تعامل بین ملت ها و دولت ها بر اساس محبت شکل گیرد البته التزام به عدالت اقتضا می کند که دولت ها از خواسته های منافع خود دوری و حقوق دیگران را رعایت کنند.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود به موقعیت کنونی فلسطین اشغالی اشاره کرد و گفت: سرزمین های اشغالی امروز باید هر چه سریعتر آزاد شود و از سوی دیگر حقوق همه ملت ها به رسمیت شناخته شود و نژاد پرستی و تبعیض و نقد حقوق ملت ها محکوم شود . چرا که امروز جهان تشنه عدالت است ، گمشده بشریت امروز محبت است متاسفانه خودخواهی ابرقدرت ها مانع جاری شدن محبت در بین ملت ها شده است.

رئیس دولت نهم گفت: سلاح های هسته ای امروز به عنوان ابزاری برای تهدید ملت ها و خودخواهی مورد استفاده قرار می گیرد. امروز دخالت در امور دیگران و تلاش برای تحمیل دیدگاههای شخصی بر سایر ملت ها ادامه دارد متاسفانه برخی گروهها ثروتمند شدن خود را در فقر دیگران و امنیت خود را در ناامنی دیگران می بینند. چرا بعد از 60 سال هنوز حقوق ملت فلسطین محقق نشده است ، متجاوزان، اشتغالگران و تخلیه عراق خودداری می کنند چراهنوز زندانهای مخوف تعطیل نمی شود، چرا بیگناهانی زندانها را پر کرده اند.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: امروز نگاه سلطه، ادبیات سلطه، نظریه سلطه به پایان راه خود رسیده و برای برقراری صلح و امنیت پایدار نیازمند مشارکت همگانی در مدیریت جهان هستیم.

رئیس جمهور در پایان این بخش از سخنان خود دورانی که برخی کشورها خواسته های خود را بر همه جهان تحمیل می کردند به پایان راه رسیده و حل مشکل جهان جز بر پایه عدالت و مشارکت همگانی ملت ها برقرار نخواهد شد ما نیازمند فضای منطقی و اعتماد و گفتگو و مشارکت سازنده برای رفع مشکلات جهان هستیم.