16 عنوان کتاب جدید با موضوع سیره امام راحل منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این آثار که به صـورت چهار رنگ در شمارگان بیست هزارنسخه منتشر شده است در ایام ارتحال امام خمینی (ره) در سراسر کشور توزیع خواهد شد.

کتاب 100 صفحه ای " آیت اعتدال" با موضوع صرفه جویی و قناعت در اندیشه امام (ره)،" توشه کمال" با موضوع جوانان و تهذیب در 56 صفحه، "جوان دراندیشه امام خمینی" و "زندگینامه امام خمینی" از جمله این آثار است.

"انتخابات در اندیشه و آثار امام خمینی (س)"، "خودباوری در اندیشه و آثارامام خمینی" و"اخلاق مسئولان و جهاد اکبر" از دیگر آثار ستاد مرکزی بزرگداشت امام (س) است که در قطع رقعی منتشر شده است.

دیـگر آثار این مجــموعه "نظام جمهوری اسلامی در اندیـشه امام"، "وصیـتنامه حـضرت امام"، "نیروهای مسلح در اندیشه و آثار امام خمینی"، "جوان در اندیشه امام خمینی" و "فرهنگ در اندیشه و آثارامام خمینی" است.

کتاب "مهاجر قبیله ایمان " نیز که به مرور آثار حاج سیداحمدآقا خمینی می پردازد در 220 صفحه و در قطع پالتویی منتشر و توزیع خواهد شد.

مجموعه 50 صفحه ای "قصه بهار" با محتوای شعرکودک، تصویر ونقاشی برای استفاده کودکان ونوجوانان در 20 هزار نسخه منتشر و توزیع خواهد شد.

آخرین اثر این مجموعه نیز کتاب "سلامی برآفتاب" است که مجموعه ای ترکیبی از عکس و آثارهنری خوشنویسی تهران از اشعار حافظ و سعدی است.