هیئت رئیسه فتح الله زاده، رضا علی و بهروان را انتخاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست ظهر امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد. علی کفاشیان با بیان این مطلب که فعالیت های بزرگی در فوتبال انجام می شود، گفت: برگزاری فستیوال زیر 13 سال و کلاس های پیشرفته مربیگری و برگزاری لیگ فوتسال و فوتبال بانوان خود بیانگر اتفاقات بزرگ در سطح فوتبال کشور است. البته انتظارات دیگری در خصوص به دست آمدن نتایج قابل قبول در مسابقات فوتسال ویتنام و فوتبال گوانگجو داریم که امیدوارم با برنامه ریزی دقیق شاهد پیشرفت این ورزش و کسب نتایج مطلوب باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال به جلسات کمیته تیم های ملی اشاره کرد و گفت: نشست های زیادی در کمیته تیم های ملی در خصوص بانوان انجام داده ایم که یکی دو جلسه آن با حضور کمیته فنی بانوان صورت گرفت.

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال نیز در ادامه این نشست گفت: بانوان ما نسبت به سالهای گذشته بهترین بوده اند. کمپ های ما بهترین شرایط را برای حضور بانوان دارد. بهترین اردوهای داخلی و خارجی را برای تیم های پایه داشته ایم در تورنمنت های بین المللی بهترین نتایج را در رده های سنی نوجوانان و نونهالان کسب کرده ایم.

مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون در ادامه نشست از اعضاء هیئت رئیسه خواست تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص آئین نامه حکمیت یا هیئت داوری را در نشست بعدی به صورت مکتوب ارائه کنند.

غلامرضا بهروان در ادامه نیز توضیحاتی را درخصوص تورنمنت زیر 13 سال ارائه کرد: این تورنمنت با حضور 9 کشور و با حضور ناظر AFC (شمیل کامل) به بهترین شکل برگزار شد. البته مواردی هم در ابتدا کار وجود داشت که با تذکر ناظر AFC برطرف شد.

سیدهادی آیت الهی نیز به حضور مربی اوکراینی بانوان و استفاده از تمامی پتانسیل موجود در لیگ فوتسال کشور پرداخت و گفت: در بکارگیری مربی اوکراینی و بضاعت فوتسال و فوتبال در تمام نقاط کشور استفاده کرد باید به تمامی استانها فراخوان زد و تک تک نفرات برتر را شناسایی کرد.

فریده شجاعی نایب رئیسه فدراسیون در امور بانوان نیز گزارش مفصلی در مورد کمیته فنی بانوان فوتسال و فوتبال ارائه داد و گفت: بخشی دیگر از اقدامات بانوان در رابطه با اعزام تیم زیر 14 سال به مسابقات سری لانکاست که در ادامه باید به اعزام تیم تجارتخانه هرمزگان به کشور پرتغال نیز اشاره داشت.



در پایان جلسه نیز علی فتح الله زاده به سمت رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان لیگ درآمد و غلامرضا بهروان و علی رضاعلی به ترتیب به سمت رئیس کمیته مسابقات و رئیس کمیته فوتبال ساحلی انتخاب شدند، تا بزودی اعضای کمیته خود را معرفی کنند.