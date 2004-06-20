خبر مذاكره با ترائوره را قويا تكذيب مي كنم

به گزارش خبرنگار"مهر" ترائوره كه گفته مي شد به دليل مشكلات مالي قصد جدايي از تيم پرسپوليس را دارد ، مذاكراتي را با چند باشگاه ليگ برتري انجام داده بود كه در اين ميان خبر انعقاد قرارداد داخلي و يكساله او با تيم پاس بسيار غافلگير كننده بود كه قائم مقام باشگاه پاس هرگونه خبري در اين زمينه را تنها يك شايعه قلمداد كرد .

وي در اينباره به خبرنگار "مهر" گفت : اين هم از ترفندهايي است كه براي مطرح شدن بازيكنان بكار مي رود ولي بايد صراحتا اعلام كنم تاكنون هيچ گونه نظر موافقي از سوي كادر فني در زمينه جذب ترائوره اعلام نشده است .

صاحبي درباره اينكه گفته مي شود ترائوره با قراردادي داخلي و به مدت يكسال به تيم پاس انتقال يافته است تصريح كرد : تا آنجا كه بنده اطلاع دارم چنين مذاكره اي صورت نگرفته است .

قائم مقام باشگاه باشگاه پيرامون اظهاراتي كه از جانب او در مورد انتقال كريم باقري به پاس منعكس شده بود تاكيد كرد : تاكنون هيچگونه مذاكره اي از سوي بنده يا آقاي آجورلو با كريم باقري صورت نگرفته است اما اين امكان وجود دارد كه آقاي جلالي صحبت هايي با ايشان انجام داده باشند و خواستار به خدمت گرفتن اين بازيكن باشند كه در اين صورت اقدامات لازم را در اين زمينه انجام خواهيم داد هر چند دوباره تاكيد مي كنم كه تا اين لحظه مذاكره اي با كريم باقري نداشته ايم .

وي ياد آور شد : شخصا با كريم باقري رفاقت و دوستي ديرينه اي داريم ولي براي به خدمت گرفتن او بايد آقاي جلالي از بعد فني نظر بدهند .