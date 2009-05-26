اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به ابعاد شخصیتی بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه (س) می‌پردازد و شامل آیتم‌هایی همچون بوی باران، خطبه فدک، حدث کساء و ... است. برنامه "عطر ریحان" به سردبیری آذر شیشه‌گر و گویندگی فاطمه صداقتی پخش می‌شود.

ـ برنامه "ماه کامل عشق" به سردبیری مجتبی امیری پنجشنبه هفت خرداد ساعت 10 صبح به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) از رادیو جوان روی آنتن می‌رود.

در این برنامه با حضور کارشناسان دانشکده علوم حدیث از جمله حسینی و شریعت پناهی به موضوعاتی همچون اخلاق، منش و رفتارهای آن حضرت و بهره جستن از آنها در زندگی امروز می‌پردازد.