عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ادامه محکومیت آزمایش اتمی کره شمالی از سوی کشورهای آسیایی و اروپایی.

- شورای امنیت کره شمالی را به سبب آزمایش اتمی محکوم کرد.

- اوباما بر تعهد ایالات متحده برای دفاع از کره جنوبی در مقابل تهدیدات کره شمالی تاکید کرد.

- رادوان کاراجیچ سرکرده صرب های بوسنی که به جنایات جنگی متهم است بار دیگر اعلام کرد که ریچارد هالبروک سفیر آمریکا در سازمان ملل در زمان جنگ بالکان به وی وعده مصونیت از تعقیب را داده بود.



- درگیری های شدید در دارفور سودان بیش از 60 کشته و دهها زخمی برجا گذاشت.

- رئیس جمهوری سومالی از کشورهای خارجی خواست در مقابل ناآرامی های داخلی این کشور از او حمایت کنند.

- وال استریت ژورنال در مقاله ای جنگ با طالبان در افغانستان را جنگ برای مدرنیته توصیف کرد

- زمین لرزه و سیل در شمال افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان این کشور شد.