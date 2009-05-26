هدر رفت هزینه در بخش مسکن سالانه 18 هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن سرشار در ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان در جزیره کیش گفت: نمایشگاه امسال در شرایطی برگزار می شود که دنیا با بحران اقتصادی ناشی از سقوط بخش مسکن در آمریکا روبرو است و این بحران با سرعت زیادی به کلیه نقاط جهان منتشر می شود و با ورود به نزدیکی بازارهای اقتصادی ایران هم اکنون یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه یعنی دبی را درگیر کرده است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با طرح این سئوال که بحران اقتصادی جهانی تا چه میزان در اقتصاد ایران به خصوص بخش مسکن موثر است؟ افزود: پیش بینی اقدامات به منظور مواجهه با این بحران بسیار حائز اهمیت است، زیرا صنعت ساختمان در کشور نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ملی دارد.

وی عنوان کرد: بحران اقتصادی در آمریکا زمانی آغاز شد که بانکها قادر به سررسید مطالبات وامهای اعطایی به بخش مسکن نشدند و از آنجایی که مطالبات بانکها در قالب اوراق مشتقه وارد بورسها شده بود، لذا سقوط زنجیره ای بورس را به دنبال داشت.

سرشار با بیان مطلب فوق افزود: آمریکا به طور استثنایی برای برون رفت از این بحران از توان تولید دلار استفاده کرد در حالی که سایر کشورها از این قدرت بهره مند نیستند.

وی با بیان اینکه 62 درصد از کل معاملات دنیا با دلار انجام می شود، افزود: با وجود بحران اقتصادی جهانی به دلیل وجود تحریمهای اقتصادی به ویژه تحریمهای بانکی سیستم بانکی کشور از این بحرانها مصون مانده است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه از زاویه بحران جهانی آسیب پذیریهای خاصی به بخش مسکن وارد می شود، تصریح کرد: بحران اقتصادی در جهان در بخش مسکن کشور ما به صورت مستقیم ارتباطی ندارد در حالی که پایین بودن میزان بهره وری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور به ویژه مسکن همچنین خواب سرمایه از جمله عواملی هستند که در سودآوری این بخش تاثیر می گذارند.

سرشار با بیان اینکه 26 درصد از هزینه های ساخت و ساز در ایران صرف هزینه های دوباره کاری می شود، افزود: بالغ بر 240 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی است و 30 درصد آن به بخش مسکن اختصاص دارد که 26 درصد این رقم معادل 18 هزار میلیارد تومان از کل رقم تولید ناخالص داخلی هزینه بیهوده در بخش مسکن است.

وی در پایان بهترین مکان برای سرمایه گذاری مسکن ارزان قیمت در کشور را شهرهای اقماری و حاشیه کلانشهرها عنوان کرد و گفت: با وجود رکود نسبی در بخش مسکن کشور شاهد رونق نسبی بازار مسکن در کیش هستیم.