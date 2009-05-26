تعاونیهای مسکن فاقد مدیریت ساخت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رهبر در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در جزیره کیش گفت: در شرایط کنونی که با معضل رکود در بازار مسکن مواجه هستیم باید مدیریت این بازار مورد توجه مسئولان قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت آسیب جدی به بخش تولید مسکن وارد می شود.

رئیس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه عدم مدیریت بازار مسکن انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را از بین می برد، افزود: طرح مسکن مهر در کشور به دلیل حذف قیمت زمین از مسکن موفق است اما متاسفانه تاکنون روش اجرای آن اشتباه بوده، زیرا در این طرح مجدد تجربه ناموفق به کارگیری تعاونیهای مسکن تکرار شده است.

وی با اشاره به توزیع یک میلیون و 300 هزار واحد زمین به تعاونیهای مسکن در قالب طرح مسکن مهر خاطر نشان کرد: این تعداد زمین واگذاری شده در حال آماده سازی است، ضمن اینکه تاکنون 600 هزار نفر از این طرح انصراف داده اند و یک میلیون و 200 واحد مسکونی نیز در مرحله اخذ پروانه قرار دارند. این در حالی است که در دو سال اخیر تنها 30 هزار واحد به مرحله فونداسیون و نصب اسکلت رسیده اند.

رهبر با بیان اینکه تعاونیهای مسکن در بخش ساخت و ساز فاقد مدیریت ساخت هستند، افزود: به منظور واگذاری زمینهای مسکن مهر به انبوه سازان سال گذشته تفاهم نامه ای با وزارت مسکن منعقد شده که هم اکنون این تفاهم نامه در استان تهران وارد مرحله اجرایی شده است.

ضرورت اصلاح طرح مسکن مهر در کشور

مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان کشور در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در مدت سه و نیم سال اخیر از میزان یک و نیم میلیون واحد مسکونی که مقرر بود سالانه در کشور ساخته شود، دولت عملکرد موفقی در این باره نداشته است؛ لذا به منظور جلوگیری از شکست تولید در این طرح باید اصلاح آن در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به رکود بازار مسکن در شرایط کنونی عنوان کرد: اعلام کاهش قیمت مسکن از سوی مسئولان با عدم سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران در این بخش همراه خواهد بود ضمن اینکه در ماههای انتهای امسال به دلیل افزایش تقاضا قیمت مسکن مجدد به شدت افزایش خواهد یافت.

در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش 185 شرکت داخلی و خارجی از 17 کشور آسیایی، اروپایی و آمریکایی حضور دارند.