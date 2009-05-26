پنج موزه در استان زنجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، موزه باستان شناسی مردان نمکی در عمارت ذوالفقاری زنجان با حدود 400 قطعه آثار تاریخی شامل سفالینه، شیشه، سکه ها، اشیا فلزی، سلاح، ظروف مس و ... با اعتباری بالغ بر هزار و 200 میلیون ریال افتتاح شد.

موزه مردم شناسی رختشویخانه

موزه مردم شناسی رختشویخانه در این موزه جاجیم، گلیم، زیورآلات، اشیا فلزی، منسوجات، بافته های صنایع دستی و ظروف قدیمی کشف شده از کاوشهای باستان شناسی شهر زنجان به نمایش گذاشته شد.

وسایلی که موزه مردم شناسی رختشویخانه گردآوری شده نیز در راستای مردم شناسی استان است و نیز مانکنهای موجود، همه نشان دهنده البسه رسمی و غیر رسمی مردانه زنانه و کودکانه این استان است که نشان می دهد مردم زنجان در هر دوره، چگونه لباس می پوشیده اند.

اشیا به نمایش درآمده متعلق به دوره های ساسانی، سامانی، ایلخانی، قاجار و پهلوی اول و دوم است وسایل پیش بینی شده جهت تجهیز این مکان 500 قطعه بوده که همگی در حال صورت برداری است.

موزه کتیبه ها و سنگ نوشته ها در بقعه میرزایی

در این موزه تعداد 50 نمونه سنگ نوشته که قدیمی ترین آنها مربوط به دوره سلجوقی قرن ششم هـ . ق بوده، موجود است.

این نمونه ها از کاوشهای گنبد سلطانیه و زنجان بدست آمده و متعلق به دوره های ایلخانی، تیموری، صفوی و قاجار است که شامل سنگ مزار، سنگ فرمان، سنگ یابود و سنگ کتیبه دار مربوط به بنا است.

موزه نسخ خطی در مقبره میرزا مهدی نیز نسخ و کتب خطی اهدایی به سازمان و نیز نسخ خطی که در مخزن میراث فرهنگی سازمان نگهداری می شوند، موجود است.