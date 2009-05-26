سومالی خواستار کمک های بین المللی برای ثبات بخشی به این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "شیخ شریف شیخ احمد" گفت که ستیره جویان و شورشیان در سودان کمک هایی را از گروههای مشابه در خارج از این کشور دریافت می کنند.

وی گفت که ستیزه جویان در عراق و افغانستان از حامیان شورشیان سومالی در درگیری های اخیر بشمار می روند.

رئیس جمهوری سومالی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: دوست دارم به مردم سومالی و جهان بگویم که سومالی نیازمند حمایت در مقابل یک تهدید خارجی است.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا از اعزام نیروهای حافظ صلح به این کشور خودداری کرد.

نبردهای اخیر بین نیروهای هوادار دولت سومالی از یک سو و جنبش جوانان مجاهد و حزب اسلامی از سوی دیگر چهره پایتخت سومالی را کاملا تغییر داده است. در پی درگیری بین شورشیان و دولت در هفته گذشته، طرفداران دولت سومالی کنترل یک سوم شهر موگادیشو را از دست دادند و شورشیان توانستند این منطقه را تحت تصرف خود درآورند.

مخالفان دولت تاکنون کنترل بخش عمده مناطق جنوبی موگادیشو، مقر وزارت دفاع، ورزشگاه و یکی از خیابان‌های اصلی نزدیک کاخ ریاست جمهوری را در اختیار گرفته اند.

