روحاني : حمله به تاسيسات ايران واكنش شديدي را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر ،وي در پاسخ به اين سوال كه آنها ايران را تهديدي براي منطقه مي دانند و ممكن است به اين دليل به جمهوري اسلامي حمله كنند گفت : چنين مسئله اي صحت ندارد . اگر بحث در مورد اسرائيل است كه واقعيتها نشان داده است كه خود اسرائيل تهديد بزرگي براي همه دولتها ي منطقه و به خصوص دولتهاي همجوار با اين كشور است . به علاوه اين رژيم يك رزيم اشغالگر به شمار مي آيد كه فلسطين را اشغال كرده است بنابراين كشور اشغالگري كه حاكميت ديگر كشورها را به رسميت نمي شمارد تهديد جدي براي منطقه است .

اما جمهوري اسلامي ايران از 25 سال گذشته تا كنون به هيچ كشوري تجاوز نكرده است و نمي تواند تهديدي براي منطقه باشد با اين حال در صورتيكه آمريكا يا اسرائيل روزي مرتكب چنين اشتباهي شوند ايران نيز با آنها برخورد بسيار شديدي خواهد داشت و واكنش تندي نشان خواهد داد . به عقيده من هم آمريكا و هم اسرائيل از قدرت ما باخبر هستند . و فكر نمي كنم آنها هرگز چنين اقدام احمقانه اي را مرتكب شوند .

وي ادامه داد : اگر چنين حمله اي صورت پذيرد ماهيت پاسخ قاطعانه ما واضح و آشكار خواهد بود . با اين حال من ميدانم خود آمريكا و اسرائيل نيز از كيفيت اين پاسخ آگاه هستند .

وي در مورد مسئله عراق گفت : عراق پيچيدگيهاي بسياري دارد . و به عقيده من عراق هنوز هم با استقرار كامل فاصله زيادي دارد . البته ما اميدواريم با تشكيل حكومت موقت در ماه كنوني و تشكيل حكومت انتخابي در سال آينده شاهد پيشرفت مثبتي در اوضاع عراق باشيم . اما به هر حال مشكلات كنوني عراق هنوز هم بسيار زياد و پيچيده مي باشد و اين مشكلات به اهداف غير مشروعي كه اشغالگران و به خصوص آمريكا در عراق دنبال مي كنند بازمي گردد .

روحاني گفت : هر زماني كه آمريكا تصميم بگيرد منافع اقتصادي خود را در عراق ناديده بگيرد و ثروت نفتي اين كشور را حقيقتا به مردم آن تحويل دهد و هر زمان كه كشورهاي منطقه در بازسازي اين كشور مشاركت كنند وهر زماني كه آمريكا تصميم بگيرد كه به اشغال اين كشور پايان داده و در امور داخلي اين كشور دخالت نكند و در انتخاب دولت وابسته اصرار نكند ما شاهد پيشرفت عراق به سمت امنيت و ثبات كامل خواهيم بود ،اما متاسفانه به دليل سياستهاي اشتباه آمريكا در عراق حل اين مشكلات به اين زوديها امكان پذير نيست .

وي ادامه داد : به هر حال ملت عراق كه بهاي زيادي را در گذشته پرداخته نمي تواند تحمل كند كه ثروت نفت خود را در دستان آمريكا ببيند . و نمي تواند قبول كند كه آمريكا به جاي اين ملت در مورد كيفيت فعاليتهاي بازسازي تصميمگيري كند در حالي كه اداره آمريكايي حتي به شركتهاي اروپايي نيز اجازه مشاركت در اين فعاليتها را نمي دهد . به نظر ما اگر آمريكا از اهداف خود چشمپوشي نكند و اداره عراق را به عراقيها كه داراي تمدن و فرهنگ بالايي بوده و قادر به اداره كشور خود هستند ، واگذار نكند، امنيت در عراق مختل خواهد شد

وي در مورد موضع ايران در قبال قطعنامه اخير شوراي امنيت در خصوص عراق گفت ما فكر مي كنيم كه اين قطعنامه كه شواري امنيت در مورد عراق تصويب كرد از بسياري از قطعنامه هاي سابق كه اشكالات فراوان داشت ، بسيار بهتر بود . قطعنامه جديد به دولت موقت كنوني صلاحيتهاي محدودي داد اما هنوز اين قطعنامه مشكلات بسياري دارد و ما مي بينيم كه بايد در اين قطعنامه اشاره مي شد كه نيروهاي اشغالگر تحت سلطه و كنترل دولت موقت قرار بگيرند با اين حال مي بينيم كه اين قطعنامه دستان نيروهاي اشغالگر را باز گذارده است . ما شك داريم كه آمريكاييها به بندهاي اين قطعنامه متعهد باقي بمانند .حكومت موقت عراق اگرچه قدمي به جلو براي بازگشت حاكميت به مردم اين كشور است اما اعضاي اين دولت بدون انتخابات مردمي منصوب شدند و مشروعيت آنها مردمي نيست با اين حال يك گام به جلو است .

وي در پاسخ به سوالي در مورد تجزيه عراق گفت : البته خطر تجزيه در عراق به طور كامل از بين نرفته است . شايد اين قطعنامه و تشكيل يك دولت واحد براي عراق راهي به سوي يك عراق واحد باشد اما اين خطر تا زمان انتخاب قانون اساسي كه بر اساس اراده مردمي باشد و تا زمان تشكيل حكومت مردمي باقي است . ما مي بينيم كه دولتها و نيروهايي وجود دارند كه مايل هستند عراق تجزيه شود . اسرائيل از تجزيه عراق بسيار خشنود خواهد شد چراكه اين رژيم تحمل وجود يك كشوراسلامي قوي در منطقه راتحمل نخواهد كرد . و اين موضوع براي اسرائيل بسيار سخت خواهد بود كه يك كشور قوي از عراق گرفته تا ايران ، سوريه ، لبنان و غيره را ببيند و از راه تفرقه و توطئه براي تجزيه آن تلاش نكند . به نظر من عراق واحد نياز ملت عراق و كشورهاي منطقه است كه نمي خواهند شاهد هيچ تغيير جغرافيايي در اين منطقه باشند .

وي در مورد شايعه دخالت ايران در مسائل عراق تصريح كرد : به نظر من كساني كه اين تهمتها را متوجه ايران مي كنند و مي گويند ايران در امور داخلي عراق دخالت مي كنند بايد دليل محكمي براي اين اتهامات ارائه كنند . هزاران زايرايراني در طول سال گذشته به عراق سفر كردند و اگر همچنان كه مي گويند دخالتي بوده چرا جلوي اين موضوع را نگرفته اند اين ادعاها بي پايه و اساس هستند . ما به عراق به چشم يك كشور دوست و مسلمان و همسايه مي نگريم و نه به عنوان يك كشور شيعه يا سني يا كرد . مسئله مهم براي ما اين است كه ببينيم ملت عراق چه شيعه چه سني و چه كرد و عرب به تمام حقوق خود برسد .ما همواره روابط بسيار خوبي با شيعه و سنيها و كردهاي عراق داشتيم . و حتي در زمان حكومت صدام ما رابطه بسيار نزديكي با كردها داشتيم . و در مورد معارضين شامل سني ها ، شيعه ها و كردها مي شد . و ايران از همه اين معارضه در زمان صدام دفاع و حمايت مي كرد . و هم اكنون نيز مسئله به همه ملت عراق مربوط مي شود و مختص شيعه ها يا سني ها نيست و ما عقيده داريم كه حكومت عراق بايد از ملت اين كشور باشد و به همه افراد آن خدمت كند و ما در امور عراق دخالت نمي كنيم و قصد دخالت نيز نداريم . و اميدواريم كه يك عراق آباد در منطقه در كنار ما باشد .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احمد چلبي اطلاعاتي را به ايران فروخته است گفت : من فكر مي كنم جنگ پنهاني بين سيا و پنتاگون وجود دارد و براي اينكه اين جنگ و اختلاف آشكار نشود آنها نام جمهوري اسلامي ايران را در رسانه هاي گروهي مي برند. ما هيچ رابطه خاصي با چلبي نداشتيم و هم اكنون نيز چنين رابطه اي نداريم . رابطه ما در گذشته با وي به دليل سمت وي در شوراي انتقالي و مخالفت وي با صدام بوده است و رابطه ما چلبي همانند روابط ما با ديگر معارضين از جمله طالباني و بارزاني و ديگران بود و مسئله خاصي بين ما نبود . اساس اين بحث يك دروغ بزرگ است .

وي در مورد روابط آمريكا و ايران گفت : در واقع شكل مسئله به اين صورت نيست آمريكا ادعا مي كند كه هميشه براي مذاكره با ايران آماده است و ايران مخالفت مي كند اما در واقع اگر آمريكا واقعا به دنبال رابطه با ايران است بايد شرايط را براي اين رابطه فراهم كند .و بايد لهجه تهديد را ضد ايران ترك كند . ما تا كنون احساس نمي كنيم كه آمريكا خواهان حل و فصل مسائل است و هر زمان كه اين احساس را بكنيم آمادگي مذاكره را داريم .

وي از جمله اقداماتي كه آمريكا مي تواند براي برقراري رابطه با ايران بردارد را لغو تحريم اقتصادي و آزاد كردن سرمايه هاي ايران در اين كشور را برشمرد .

وي همچنين عذر خواهي از ملت ايران به دليل دخالت در امور داخلي اين كشور و قرار دادن آن در محور شرارت را از جمله موارد ديگر براي حل مشكلات بين دو كشور برشمرد .

روحاني در مورد طرح خاورميانه بزرگ گفت : آمريكا در افغانستان و عراق شكست خورد پس چگونه مي تواند در پروژه اي به اين بزرگي موفق باشد . اين طرح تنها براي تحت فشار قرار دادن منطقه جهت حمايت از اسرائيل است و يك طرح واقعبينانه نيست .