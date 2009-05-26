منزوی کردن حماس بی فایده است / تاکید بر گفتگوی غرب با حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، عمرو موسی در حاشیه یک کنفرانس اقتصادی در یونان تصریح کرد که علی رغم اعتراضات رژیم صهیونیستی، وی ابتکار عمل روسیه برای گفتگو با جنبش حماس را تایید می کند.

موسی با بیان اینکه سیاست منزوی کردن حماس بی فایده است از آمریکا و کشورهای اروپایی خواست که رژیم صهیونیستی را برای امضای توافقنامه صلح با فلسطینی ها تحت فشار قرار دهد.

"سرگی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه برای شرکت در سی و ششمین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دمشق به سوریه سفر کرد.

لاوروف در سفر به دمشق با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. وی پس از این دیدار اظهار داشت که روسیه تماس با حماس را ضروری می داند و معتقد است این امر باید ادامه پیدا کند.