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۳۱ خرداد ۱۳۸۳، ۲۰:۱۷

مسابقات فوتبال غرب آسيا - جام سايوان (24)

مهدوي كيا با تيم ملي تمرين كرد

تمرينات آماده سازي تيم ملي فوتبال كشورمان پيش از ديدار با سوريه عصر امروز با حضور تمامي ملي پوشان در محل كمپ تيم هاي ملي دنبال شد .

 به گزارش خبرنگار"مهر"  اين تمرين  از ساعت 18 عصر امروز و پس از صحبت هاي برانكو با بازيكنان آغاز شد و سپس ملي پوشان با انجام كارهاي كششي و بدنسازي خود را براي تمرينات اصلي كه بيشتر به كار با توپ و مرور تمرينات تاكتيكي اختصاص داشت ، آماده كردند .
در ادامه بازيكنان در يك نيمه زمين فوتبال تحت فشار را تمرين كردند كه اين قسمت از تمرينات بيشترين زمان تمرين را به خود اختصاص داد . تمرين شوت زني و فوتبال با سه دروازه از ديگر بخش هاي تمرين عصر امروز بود كه با تذكرات برانكو در اجراي صحيح برنامه هاي تمريني از سوي بازيكنان انجام شد .

در اين تمرين مهدي مهدوي كيا پس از 20 دقيقه از شروع تمرينات به جمع ملي پوشان اضافه شد ولي بدليل كشيدگي عضلات تنها به دويدن دور زمين اكتفا كرد . 
 درتمرين عصر امروز تيم ملي كشورمان ، بازيكنان تيم ملي جوانان نيز حضور داشتند كه در يك نيمه زمين زير نظر حميد عليدوستي تمرينات خود را دنبال كردند . اين تيم قرار است فردا به منظور انجام دو ديدار دوستانه راهي كشور سوريه شود .
گفتني است تيم ملي فوتبال كشورمان  از گروه دوم  مسابقات فوتبال غرب آسيا - جام سايوان - ساعت 30/18 دقيقه فردا در ورزشگاه آزادي به مصاف تيم ملي سوريه خواهد رفت .

کد مطلب 88577

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