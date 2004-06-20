مهدوي كيا با تيم ملي تمرين كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" اين تمرين از ساعت 18 عصر امروز و پس از صحبت هاي برانكو با بازيكنان آغاز شد و سپس ملي پوشان با انجام كارهاي كششي و بدنسازي خود را براي تمرينات اصلي كه بيشتر به كار با توپ و مرور تمرينات تاكتيكي اختصاص داشت ، آماده كردند .

در ادامه بازيكنان در يك نيمه زمين فوتبال تحت فشار را تمرين كردند كه اين قسمت از تمرينات بيشترين زمان تمرين را به خود اختصاص داد . تمرين شوت زني و فوتبال با سه دروازه از ديگر بخش هاي تمرين عصر امروز بود كه با تذكرات برانكو در اجراي صحيح برنامه هاي تمريني از سوي بازيكنان انجام شد .

در اين تمرين مهدي مهدوي كيا پس از 20 دقيقه از شروع تمرينات به جمع ملي پوشان اضافه شد ولي بدليل كشيدگي عضلات تنها به دويدن دور زمين اكتفا كرد .

درتمرين عصر امروز تيم ملي كشورمان ، بازيكنان تيم ملي جوانان نيز حضور داشتند كه در يك نيمه زمين زير نظر حميد عليدوستي تمرينات خود را دنبال كردند . اين تيم قرار است فردا به منظور انجام دو ديدار دوستانه راهي كشور سوريه شود .

گفتني است تيم ملي فوتبال كشورمان از گروه دوم مسابقات فوتبال غرب آسيا - جام سايوان - ساعت 30/18 دقيقه فردا در ورزشگاه آزادي به مصاف تيم ملي سوريه خواهد رفت .

