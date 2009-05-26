به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور شیعیان اهل بیت (ع) مقیم شهر مسکو برگزار می شود، یکی از روحانیون در فضایل آن حضرت سخنرانی خواهند کرد .

مراسم سوگواری دختر پیامبر اسلام، از سه شنبه 5 خرداد آغاز و پنجشنبه 7 خرداد پایان می یابد .

پنجشنبه 3 جمادی الثانی(7 خرداد) شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است . پس از رحلت پیامبر اکرم، شمع وجود سرور زنان عالم خیلی زود به خاموشی گرایید و به پدر پیوست .

وفات حضرت زهرا بنابر روایاتی 75 پس از وفات پیامبر و در 13 جمادل الاول سال یازدهم هجری است و در برخی روایات نیز 95 روز پس از رحلت پیامبر و 3 جمادی الثانی ذکر شده است .

از آنجا که پیکر مطهر حضرت فاطمه (س) بنا به وصیت ایشان شبانه و مخفیانه به خاک سپرده شد، محل دفن ایشان مشخص نیست .