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۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در مسکو برگزار می‌شود

مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در مسکو برگزار می‌شود

به مناسبت سوم جمادی الثانی سالروز شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا(س) مراسم سوگواری به مدت سه شب در مسکو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور شیعیان اهل بیت (ع) مقیم شهر مسکو برگزار می شود، یکی از روحانیون در فضایل آن حضرت سخنرانی خواهند کرد .

مراسم سوگواری دختر پیامبر اسلام، از سه شنبه 5 خرداد آغاز و پنجشنبه 7 خرداد پایان می یابد .

پنجشنبه 3 جمادی الثانی(7 خرداد) شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است . پس از رحلت پیامبر اکرم، شمع وجود سرور زنان عالم خیلی زود به خاموشی گرایید و به پدر پیوست .

وفات حضرت زهرا بنابر روایاتی 75 پس از وفات پیامبر و در 13 جمادل الاول سال یازدهم هجری است و در برخی روایات  نیز 95 روز پس از رحلت پیامبر و 3 جمادی الثانی ذکر شده است .

از آنجا که پیکر مطهر حضرت فاطمه (س) بنا به وصیت ایشان شبانه و مخفیانه به خاک سپرده شد، محل دفن ایشان مشخص نیست .

کد مطلب 885792

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