موش هم انتخاباتی شد! / دانشگاه آزاد وقف می شود!

خبرگزاری مهر بنا دارد در آغاز هر هفته هفت حاشیه مطرح در فضای دانشگاهی کشور را مرور کند. آنچه در پی می آید هفت حاشیه مهم هفته گذشته است.

1- یکی ازمسئولان وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد در شورای معاونان این وزارتخانه مقرر شده است تا قبل از انتخابات هیچیک از مسئولان مصاحبه ای با رسانه ها نداشته باشند. وی دلیل این امر را احتمال ایجاد شبهه تبیلغاتی شدن در مصاحبه ها با توجه به دستاوردهای مثبت وزارت علوم در دولت نهم عنوان کرد.

2- یکی از مسئولان جهاد دانشگاهی در پاسخ خبرنگاران که از وی در خصوص "تولید موش سبز" در کشور پرسیده بودند عنوان کرده است که با توجه به این که این روزها رنگ سبز رنگ خاصی در انتخابات دهم است ، از صحبت کردن در این خصوص تا پایان انتخابات خودداری خواهد کرد.

3- داوودی در مراسم افتتاح دانشکده جدید دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران که پس از 18 سال افتتاح می شد با تاکید بر فشردگی برنامه های افتتاح پروژه های نیمه تمام گفت: ما مجبور شده ایم در این چند هفته بسیاری از پروژه ها را افتتاح کنیم به همین دلیل فشردگی زیادی در برنامه ها ایجاد شده است. وی بلافاصله پس از پایان سخنرانی اش جلسه را ترک کرد و برای افتتاح مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران به آن جا رفت.

4- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و لهستان با معاون نخست وزیر این کشور دیدار می کرد گفت باید حداکثر تا یکماه آینده قراردادهای همکاری میان کمیسیون مشترک ایران و لهستان امضاء شود. این موضوع با شگفتی معاون نخست وزیر لهستان روبرو شد و گفت "به نظر می رسد مراحل کاری در ایران بسیار سهل و ساده است اما در لهستان اینگونه نیست و ما برای منعقد کردن این قرارداد حداقل به چند ماه زمان نیاز داریم."

5- در هفته ای که گذشت در میان دانشجویان دو دانشگاه کشور بنهای الکترونیکی حاوی 20 و 50 هزار تومان توزیع شد که براساس گفته های دانشجویان کارتهای مربوط به یکی از این دانشگاهها بدون اعتبار بوده است.

6- برخی از سایتهای خبری اعلام کرده اند مسئولین چند دانشگاه کشور از ورود دانشجویانی که نشانه های مربوط به برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری را به همراه داشته اند جلوگیری کرده و با سختگیری خواستار ارائه کارت دانشجویی و ورود این دانشجویان بدون این نشانه ها به دانشگاه شده اند.

7- یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کرد: مجموعه مدیریتی دانشگاه آزاد در پی وقف این دانشگاه است تا هرگونه چشم طمع از آن کنده شود.