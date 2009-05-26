طرح اصلاح نژاد گوسفند شال در استان قزوین اجرا شد

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: هدف از اجرای این طرح حفظ نژاد گوسفند شال به عنوان برترین نژاد گوشتی کشور و افزایش راندمان تولید اعلام کرد.

وی افزود: همچنین افزایش میزان دو قلوزایی، وزن تولد، چهارماهگی و کشتار و افزایش میزان تولید گوشت قرمز و درآمد و بهبود سطح زندگی دامداران از دیگراهدافی است که با اجرای این طرح دنبال می شود.

معین الدین استان قزوین را یکی از استانهای پیشرو در اجرای تکنیک تلقیح مصنوعی دام در کشور دانست و یادآور شد: این طرح از سال 1379 با انجام تکنیک تلقیح مصنوعی در استان تکمیل و اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هدف از اجرای طرح تلقیح مصنوعی را در مرحله اول باروری دامها در خارج از فصل طبیعی، ایجاد امکان تولید دو بره در هر سال از یک راس میش عنوان کرد و افزود: در این طرح با ثبت مشخصات و ثبت شجره دامهای متولد شده ارزش ارثی آن، می توان در انتخاب دامهای برتر و با کیفیت بهتر استفاده کرد.

به گفته معین الدین این طرح در حال حاضر در سطح 12 گله با تعداد دو هزار راس دام متولد تحت پوشش درحال اجراست.

در حال حاضر یک میلیون و 261 هزار راس گوسفند و بز در استان قزوین وجود دارد که سهم تولید گوشت قرمز دامهای سبک 23 درصد و سهم تولید شیر این دامها هشت درصد است.