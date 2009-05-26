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۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

پروازه های هفتگی فرودگاه بین المللی گرگان به 60 فروند رسید

پروازه های هفتگی فرودگاه بین المللی گرگان به 60 فروند رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاههای گلستان گفت: تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان از 50 فروند به 60 فروند در هفته افزایش یافت.

سیدمحمد داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پروازهای مسیر تهران - گرگان - مشهد از سه پرواز در هفته به پنج پرواز در هفته رسید.

وی اظهار داشت: همچنین پرواز مسیر تهران - گرگان نیز به شش پرواز در هفته افزایش یافته است و پروازهای گرگان - تهران - بندرعباس نیز جزء برنامه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در دوماه گذشته از سال جاری 24 پرواز بین المللی و 214 پرواز داخلی در فرودگاه بین المللی گرگان صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است.

به گفته داوودی، همچنین در این مدت پنج هزار و 163 مسافر عمره و 314 مسافر سوریه و 16 هزار و 820 مسافر داخلی برنامه ای و غیرنامه ای از فرودگاه بین المللی گرگان جابجا شده است.

مدیرکل فرودگاههای گلستان بیان داشت: در مجموع سال گذشته 210 هزار و 862 مسافر سال گذشته به استان سفر کردند که از این شمار 35 هزار مسافر خارجی و بقیه داخلی بوده است.

گلستان دو فرودگاه دارد.

کد مطلب 885805

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