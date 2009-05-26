تقویت هویت قوه مقننه با ریاست لاریجانی/ احتمال تغییر اعضای هیئت رئیسه

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر احتمال زیاد ریاست لاریجانی در دومین سال کاری مجلس هشتم اظهار داشت : کاندیدای دیگری هم تراز لاریجانی در مجلس وجود ندارد.
وی گفت: اما احتمال دارد دیگر اعضای هیئت رئیسه تغییر کنند زیرا در این ترکیب کاندیداهای زیادی داوطلب خواهند شد.
فرهنگی در خصوص عملکرد لاریجانی نیز تصریح کرد: لاریجانی نقاط قوت بسیاری در عملکرد خود در گذشته و زمان کنونی دارد البته انتقاداتی هم نسبت به عملکرد ایشان در شئونات پارلمان وجود دارد.
وی در این راستا ابراز عقیده کرد : معتقدم پارلمان باید در سطح خود اداره شود نه یک دستگاه اجرایی اما با وجود این لاریجانی فردی توانا است.
نماینده تبریز گفت : از جنبه های مثبت عملکرد لاریجانی تقویت هویت قوه مقننه در ایجاد ساختارهایی برای تاثیر گذاری بیشتر است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به انتخابات روز چهارشنبه برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس گفت: از آنجا که لاریجانی رقیبی در فراکسیون اصولگرایان ندارد رای می آورد.
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