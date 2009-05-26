تقویت هویت قوه مقننه با ریاست لاریجانی/ احتمال تغییر اعضای هیئت رئیسه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نقاط قوت عملکرد لاریجانی در ریاست مجلس هشتم در سال اول تاکید کرد: تقویت هویت قوه مقننه و ایجاد ساختارهایی برای تاثیر گذاری از جنبه های مثبت عملکرد لاریجانی است.