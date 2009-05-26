  1. سیاست
  2. سایر
۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد :

تقویت هویت قوه مقننه با ریاست لاریجانی/ احتمال تغییر اعضای هیئت رئیسه

تقویت هویت قوه مقننه با ریاست لاریجانی/ احتمال تغییر اعضای هیئت رئیسه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نقاط قوت عملکرد لاریجانی در ریاست مجلس هشتم در سال اول تاکید کرد: تقویت هویت قوه مقننه و ایجاد ساختارهایی برای تاثیر گذاری از جنبه های مثبت عملکرد لاریجانی است.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر احتمال زیاد ریاست لاریجانی در دومین سال کاری مجلس هشتم اظهار داشت : کاندیدای دیگری هم تراز لاریجانی در مجلس وجود ندارد.

وی گفت: اما احتمال دارد دیگر اعضای هیئت رئیسه تغییر کنند زیرا در این ترکیب کاندیداهای زیادی داوطلب خواهند شد.

فرهنگی در خصوص عملکرد لاریجانی نیز تصریح کرد: لاریجانی نقاط قوت بسیاری در عملکرد خود در گذشته و زمان کنونی دارد البته انتقاداتی هم نسبت به عملکرد ایشان در شئونات پارلمان وجود دارد.

وی در این راستا ابراز عقیده کرد : معتقدم پارلمان باید در سطح خود اداره شود نه یک دستگاه اجرایی اما با وجود این لاریجانی فردی توانا است.

نماینده تبریز گفت : از جنبه های مثبت عملکرد لاریجانی تقویت هویت قوه مقننه در ایجاد ساختارهایی برای تاثیر گذاری  بیشتر است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به انتخابات روز چهارشنبه برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس  گفت: از آنجا که لاریجانی رقیبی در فراکسیون اصولگرایان ندارد رای می آورد.

کد مطلب 885819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها