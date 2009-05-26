سایت آزادی بهترین سایت آسیاست / خط قرمز ما مربیان تیم ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا در حالی شنبه هفته جاری به کار خود پایان داد که برخلاف بسیاری از پیش بینی ها در خصوص نتایج تیم های ملی کشورمان شاهد کسب 11 مدال رنگارنگ توسط تیراندازان ایرانی در این رقابتها بودیم تا صفایی رئیس فدراسیون تیروکمان ضمن ابراز خرسندی از افتتاح اولین سایت تخصصی این رشته در کشور از نتایج حاصل شده توسط کمانداران رضایت کامل داشته باشد.

درخشش چهره های جوان

صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر به پیش بینی فدراسیون در خصوص نتایج این رقابتها اشاره کرد و گفت: پیش بینی ما از نتایج این رقابتها با در نظرگرفتن حضور چهره های جدید و جوان در ترکیب تیم های ریکرو و بالخصوص کامپوند این بود که تیراندازان نتوانند از عناوین دوره های گذشته دفاع کرده و سکوهای قهرمانی را بدست آورند اما در مجموع تیراندازان جدید با درخشش خود ثابت کردند که ما باید به جوانان اعتماد کرده و فرصت بیشتری به آنها بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی ما در این رقابتها کسب تنها چند مدال بود اما در نهایت تیراندازان ایران را صاحب 11 مدال و عنوان قهرمانی این رقابتها کردند.

رئیس فدراسیون تیروکمان کشورمان با مثبت ارزیابی کردن برگزاری مسابقات آسیایی در تهران گفت: هر چند نسبت به سالهای گذشته شاهد کاهش چند تیم خارجی در رقابتها بودیم اما در مجموع حضور تیم هایی چون مجارستان و هند به عنوان رقیبان اصلی برسطح مسابقات افزوده و تجربه خوبی برای تیراندازان ما در بر داشت.

سایت آزادی بهترین سایت آسیاست

رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان که در این مدت از اعتبارات داخلی و خارجی فدراسیون برای بهره برداری از فاز یک مجموعه آزادی هزینه کرده است افتتاح این سایت را یکی از افتخارات کشورمان برشمرد و گفت: نایب رئیس کنفدراسیون تیروکمان آسیا، سایت آزادی را برترین سایت آسیا اعلام کرده است.

رقیب ایرانی اشکالی ندارد!

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان در پاسخ به انتقاداتی در خصوص حضور یک کماندار ایرانی در ترکیب تیم مجارستان گفت: "شهرام محمدی" یکی از تیراندازان ایرانی ساکن مجارستان بوده و حتی پاسپورت این کشور را دارد بنابراین هیچ ممنوعیتی برای حضور وی در مسابقات در قالب تیم دیگری وجود نداشت. به نظر من اینکه یک ایرانی در تیم دیگری رقیب ما شود هیچ اشکالی ندارد و کار برخی افراد که این مسئله را رسانه ای کرده اند، درست نیست!

خط قرمز ما مربیان تیم ملی هستند

وی کنارگذاشتن قاسم پور را از مربیگری تیم کامپوند زنان تائید کرد وافزود: نه تنها قاسم پور بلکه کریم صفایی نیز برای موفقیت تیم ملی باید در اختیار مربیان تیم باشد. اسم ها نباید قانون شکن باشند مگر می شود من چون رئیس فدراسیون هستم خود را برتر بدانم و بخواهم از چراغ قرمز خیابان رد شوم!

وی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما مربیان تیم ملی هستند، تاکید کرد: هرکس این خط قرمز را در تیم ملی رد کند باید ابتدا مشکل خود را حل کند تا بتواند دوباره به تیم بازگردد. اصول فدراسیون مربی محوری است و هرکسی با مربی سازنش نکرد در حقیقت خود را از تیم ملی خط می زند.

هدف دادن فرصت به تیراندازان جوان بود

صفایی در خصوص دلیل استفاده نکردن مربیان تیم ملی از برخی تیراندازان زبده در تیم های ریکرو وکامپوند گفت: احمدی، زمانی نژاد و شعبانی و دیگر تیراندازانی که قبلا با کمک "پارک" و" لی " وارد تیم ملی شده وافتخار آوردند آن زمان انتقاد به روند انتخاب ورزشکاران نداشتند و نباید الان که در یک مسابقه از ترکیب تیم جدا شده اند ناراحت باشند زیرا هدف ما از این مسئله جوانگرایی در تیم و دادن فرصتی به تیراندازان جوان بوده است.

وی در خصوص بازگشت آبتین نیز گفت: آبتین دوباره به تیم ملی بازگشته اما باید مدتی در کنار تیراندازان تمرین کند تا به شرایط خود برسد با این وضعیت نمی توانستیم از او در ترکیب تیم استفاده کنیم. در کنار آن مجموعه سایت تخصصی تیراندازی با کمان آزادی به نام آبتین و واعظی اولین کمانداران المپیکی کشورمان نام گذاری شده و درمراسم اختتامیه این رقابتها نیز از سوی سازمان تربیت بدنی یک دستگاه پژو 405 برای کسب سهمیه المپیک به این بانوی تیرانداز اهداء شد.