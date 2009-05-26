ادامه برنامه های لاریجانی در ریاست مجلس به نفع قوه مقننه است

علیرضا محجوب نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص سیاست علی لاریجانی در اولین سال کار مجلس هشتم اظهار داشت: مجموعه روسای مجلس از پس از انقلاب تا کنون هم از نقاط قوت و ضعف برخوردار بودند.

وی افزود: لاریجانی در دوره ریاست خود اقدام به ایجاد روش های نو و جدید در نظارت در مجلس کرده که باید به او اجازه داد برنامه هایش را ادامه دهد زیرا این اقدامات هم به نفع مجلس است و هم برای اثبات حقانیت مجلس مناسب است.

محجوب پیش بینی کرد لاریجانی تنها کاندیدای ریاست و با رای بالا به ریاست دومین سال کاری مجلس انتخاب خواهد شد.

این انتخابات چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود .