لاریجانی بهترین مدیریت را بر مجلس داشت/ چهارشنبه تغییر خاصی رخ نمی دهد

قدرت الله علیخانی نماینده قزوین در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به انتخابات هیئت رئیسه مجلس که روز چهارشنبه انجام خواهد شد، گفت: قطعا لاریجانی به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد.

وی افزود: مدیریت خوب و وجه مناسب لاریجانی موجب شده تا همه نمایندگان از هر گروه و جناح با ریاست وی بر مجلس موافقت داشته باشند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفت : لاریجانی توانسته بهترین مدیریت را در مجلس پیاده کند و مطمئنا اکثر نمایندگان به ریاست وی رای مثبت خواهند داد .

علیخانی درباره تغییرات در دیگر اعضای هیئت رئیسه نیز گفت: باقی اعضا را به خدا می سپاریم، اما فکر می کنم درانتخابات روز چهارشنبه تغییر خاصی رخ نمی دهد.