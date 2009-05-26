به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "اگر باران ببارد" پنجشنبه هفتم خرداد ساعت 9:30 از شبکه یک روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی روحالله حجازی و تهیهکنندگی سیدمحسن طباطباییپور تهیه شده و درباره زندگی زنی جوان است که با وجود مخالفتهای خانواده با یک جانباز قطع نخاع ازدواج میکند.
مهراوه شریفینیا، آهو خردمند، هومن سیدی، فریبرز سمندرپور در "اگر باران ببارد" بازی کردهاند و از دیگر عوامل این پروژه میتوان به داود مهری مدیر تولید، مسعود فیروزه دستیار تولید، مجید اسماعیلی دستیار کارگردان و برنامهریز، هاشم مرادی مدیر تصویربرداری، مجید هاشمی صدابردار، سعید ملکان طراح گریم و احسان پورقربان طراح صحنه و لباس اشاره کرد.
فیلم سینمایی "ریلها و پیوندها" به کارگردانی آلیسن ایستوود پنجشنبه هفتم خردادماه در قالب برنامه سینمایک پخش میشود. این فیلم 101 دقیقهای با فیلمنامهای از میکی لوی محصول سال 2007 آمریکا است و کوین بیکن، مارشیا گی هاردن، مایلز هیزر و... در آن نقشآفرینی کردهاند.
در خلاصه داستان "ریلها و پیوندها" آمده است: لورا زنی جوان است که به خاطر مشکلات تصمیم به خودکشی میگیرد. او با خودرو در حالی که پسر نوجوانش دیوی را نیز همراه دارد، روی ریل راهآهن توقف میکند تا با قطاری که به سمت آنها میآید، برخورد کند. راننده قطار تشخیص میدهد توقف ناگهانی موجب خارج شدن قطار از ریل میشود و توقف نمیکند...
پوستر فیلم سینمایی "پدر و پسر"
فیلم تلویزیونی "همچون یک رویا" به کارگردانی محمدعلی نجفی و تهیهکنندگی علیرضا رئیسیان جمعه هشت خردادماه ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن میرود. این فیلم درامی اجتماعی است و شاهرخ فروتنیان، سهیلا گلستانی، افسانه چهره آزاد و پائیز اسماعیلپور در آن بازی کردند.
"همچون یک رویا" داستان ختن کسمایی است که بعد از مرگ همسرش به اصفهان میرود تا مارتا را ببیند. او با دختربچه ارمنی آشنا میشود و او را به تهران میآورد. فیلمنامه "همچون یک رویا" را اصغر عبداللهی نوشته و سایر عوامل تولید عبارتند از فرهاد مافی فیلمبردار، داریوش صادقپور صدابردار، سارا نجفی آهنگساز و محمدرضا منصوری مجری طرح.
فیلم سینمایی "بچههای مدرسه اوتاکا" ساخته یوشیهیرو فوکاگاوا پنجشنبه هفتم خردادماه ساعت 17:30 از شبکه دو پخش میشود. مائو اوهنو و تاتسویا سوزوکی بازیگران این درام ژاپنی با عنوان اصلی "دختر گرگنما" هستند که مدت زمان آن 107 دقیقه است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: برنامه اصلی یک گروه نمایش در شهری کوچک در ژاپن دختری خردسال است که در تبلیغات با نام "دختر گرگی" معرفی میشود. تعدادی از دانشآموزان یکی از همکلاسیهای خود را به دلیل ظاهر آشفته و لباسهای کهنهاش دختر گرگی خطاب میکنند و این آغاز ماجراست و...
فیلم سینمایی "پدر و پسر" جمعه هشت خرداد ساعت 17:30 روی آنتن شبکه دو میرود. این فیلم محصول ژاپن را شینی چیرو ساوایی سال 2007 در ژانر اکشن، ماجراجویانه و درام به مدت 136 دقیقه ساخت. در فیلم "پدر و پسر" تاکشی سوریماچی، ری کیکو کاوا، مایومی واکامورا و یوشی هیوکو هاکامادا به ایفای نقش پرداختند.
این فیلم سینمایی به زندگی پرفراز و نشیب یکی از جنگجویان آسیای میانه در سدههای میانی که سرشار از جنگآوری است، اختصاص دارد.
فیلم تلویزیونی "هستی" پنجشنبه هفت خرداد ساعت 20:30 از شبکه سه پخش میشود. این فیلم به کارگردانی محمود معظمی و تهیهکنندگی محسن بدرلو داستان یک جراح زن است که در زندگی با اتفاقی ناگوار مواجه میشود و آشنایی با دختر بچهای عقاید و باور او را تغییر میدهد، مینا لاکانی نقش اصلی "هستی" را بازی میکند.
یوسف مرادیان، مریم سلطانی، علی برجسته و طرلان پروانه دیگر بازیگران فیلم هستند. سایر عوامل فیلم 90 دقیقهای "هستی" عبارتند از تصویربردار: محسن بدرلو، صدابردار: احمد کلانتری، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، طراح گریم: فاطمه سنجری، آهنگساز: امیر شهبازیان، تدوینگر: حمید قربانی و مدیر تولید: علی برجسته.
فیلم سینمایی"جاده آرلینگتن" جمعه هشتم خردادماه ساعت 22:30 از شبکه سه روی آنتن میرود. این فیلم 117 دقیقهای محصول 1999 آمریکا است و مارک پلینگتن آن را در ژانر درام، معمایی و تریلر کارگردانی کرده است. در فیلم "جاده آرلینگتن" جف بریجز، تیم رابینز، جان کیوساک و هوپ دیویس بازی کردند.
این فیلم سینمایی بر اساس فیلمنامه ارن کروگر روایتگر مایکل فارادی استاد دانشگاه است که همسرش را در یک عملیات ضد تروریستی از دست داده و به تنهایی زندگی میکند. تا اینکه با آمدن همسایه جدید برای مایکل رابطهای دوستانه میان آنها شکل میگیرد. "جاده آرلینگتن" با 22 میلیون دلار ساخته شد و در اکران آمریکا 24 میلیون دلار فروخت.
فیلم تلویزیونی "آزاده" به کارگردانی محمدحسین حقیقی پنجشنبه هفت خرداد ساعت 15:50 از شبکه چهار پخش میشود. در این فیلم بابک حمیدیان نقش اصلی را بازی میکند و داستان درباره علیرضا است که همراه مادر و همسر باردارش زندگی میکند. او به جبهه میرود، اما بعد از مدتی به خاطر ترس از جبهه برمیگردد و متوجه میشود خبر شهادتش را به خانوادهاش دادهاند.
فیلم سینمایی "جسی جیمز" جمعه هشت خرداد ساعت 20:30 از برنامه سینما چهار پخش میشود. این درام وسترن با نام اصلی "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" بر مبنای رمان ران هانسن ساخته شد. این فیلم را اندرو دومینیک استرالیایی ساخته و در آن براد پیت نقش جسی جیمز یاغی معروف را بازی میکند که از چهرههای افسانهای غرب وحشی است.
کیسی افلک نیز نقش رابرت فورد یکی از هواداران جسی جیمز را بازی میکند که در نهایت سال 1882 او را ترور کرد. مری ـ لویز پارکر، سام راکول و سام شپرد از دیگر بازیگران فیلم 160 دقیقهای "جسی جیمز" محصول سال 2007 هستند که با بودجهای برابر 30 میلیون دلار ساخته شد و در سطح جهان 15 میلیون دلار فروش داشت.
این فیلم سینمایی در دو رشته بهترین فیلمبرداری و بازیگری مرد نقش مکمل (افلک) نامزد دریافت جوایز اسکار هشتادم بود. فیلم "جسی جیمز" به رابطه پیچیده یاغی پر جاذبه و قاتل ستایشگر او میپردازد. به گفته کارگردان، این فیلم مکاشفه شاعرانه درباره یک قتل و پیامدهای آن است. "جسی جیمز" با واکنش مثبت منتقدان رو به رو شد.
پوستر فیلم سینمایی "جاده آرلینگتن"
فیلم تلویزیونی "پاتوق" به کارگردانی جواد مزدآبادی پنجشنبه هفت خرداد ساعت 14:20 از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم محصول سال 1386 است و اسماعیل خلج، رامین راستاد، سولماز غنی، صدیقه کیانفر، احمد کاوری و کامران تفتی در آن بازی کردند. داستان در دهه اول محرم میگذرد. جوانی وارد صحن امامزاده میشود و از متولی آنجا امان میخواهد...
دیگر عوامل فیلم عبارتند از سعید نعمتالله بازنویس فیلمنامه، حسین ناظریان مدیر تصویربرداری، مجتبی برهانیزاده مدیر صدابرداری، حبیب قلیزاده دستیار کارگردان، قاسم خدابندهلو تدوینگر، ولی خزاعی طراح صحنه، سیدحسین یعقوبی مدیر تولید، رضا عزتی طراح چهرهپردازی، مؤسسه فرهنگی هنری وصف صبا مجری طرح و محمدرضا شفیعی تهیهکننده.
فیلم سینمایی "بابی جونز" جمعه هشت خرداد ساعت 14:20 از شبکه تهران روی آنتن میرود. این فیلم با نام اصلی "بابی جونز: ضربه نبوغ" سال 2004 بر مبنای داستان واقعی بابی جونز گلفباز معروف ساخته شد. او اولین کسی بود که به طور پی در پی در هر چهار رقابت قهرمانی مهم گلف اول شد.
نقش بابی را جیم کاویزل بازی میکند و کلر فورلانی، مالکوم مکداول و آیدان کوئین دیگر بازیگران این فیلم 129 دقیقهای هستند که راوی هرینگتن آن را با بودجه 20 میلیون دلاری ساخت. ماجراهای فیلم درباره جونز است که از کودکی به گلف علاقمند و به یکی از نوابغ آن تبدیل شد. او در دهه 30 میلادی از 21 مسابقه 13 مسابقه را برد و در 28 سالگی از گلف کناره گرفت.
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