تمامی ساکنین شهری آمل از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در آمل در تشریح گزارش فعالیت در بخشهای مختلف در این شهرستان تصریح کرد: در چهار سال گذشته تمامی ساکن شهر آمل از مزایای گاز طبیعی برخوردار شدند.

وی خاطرنشان کرد: دولت با اختصاص 102 میلیارد ریال به 55 روستا گاز رسانی کرده ودر 41 روستا هم عملیات گازرسانی در دست اقدام است.

اکبریان همچنین از آغاز عملیات اجرایی بیمارستان های 160 تختخخوابی ، پلی کلینیک و بیمارستان 10 تختخوابی وانا در بخش لاریجان آمل خبر داد و گفت: دولت برای اجرایی شدن این طرح ها 16 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد.

دولت در دور اول سفر به این شهرستان، 128 پروژه عمرانی را به تصویب رساند که برای این طرح ها در مجوع 577 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد.