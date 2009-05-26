فواد کاسب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پس از تائید فدراسیون تنیس روی میز اسامی 6 تا 8 بازیکن برتر کشور را برای شرکت در اردوهای تدارکاتی تیم ملی اعلام میکنیم تا بتوانیم کار برای شرکت در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را بدون غیبت هیچ پتانسیل توانمندی آغاز کنیم.
وی با بیان اینکه ملیپوشان اعزامی به دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی پس از برگزاری مسابقات انتخابی معرفی میشوند، گفت: اردوی تیم ملی تنیس روی با برگزاری تنها یک جلسه تمرین روزانه تا 15 مردادماه ادامه خواهد داشت. در این روز دیدارهای انتخابی میان اردونشینان برگزار میشود و حداکثر تا بیست و پنجم این ماه ملیپوشان را معرفی میکنیم.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در مورد تعداد بازیکنان اعزامی به دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی اظهارداشت: هنوز تعداد دقیق نفرات شرکتکننده مشخص نشدهاند. اما حضور 4 یا 5 بازیکن ایرانی در این دوره از رقابتها حتمی است. البته طبق قوانین فدراسیون احتمال اینکه یک یا دو نفر از اعضای تیم ملی به صورت انتصابی معرفی شوند، زیاد است.
وی ضمن بیان اینکه پس از معرفی نفرات ملیپوش اردوی آنها فشردهتر پیگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی باقی مانده تا آغاز مسابقات بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دو جلسه تمرین در روز خواهیم داشت. ضمن اینکه از فدراسیون خواستهایم برای ماه شهریور شرکت در یک پروتور جهانی یا اردوی بینالمللی را در برنامههای آمادهسازی تیم ملی لحاظ کند. البته از آنجایی که در این ماه تعداد پروتورهای برگزار شده به حداقل میرسد احتمال برپایی اردوی برون مرزی بیشتر است.
کاسب ترکیه را اصلیترین حریف ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی معرفی کرد و تصریح کرد: ترکها 3 بازیکن قدر چینی را به خدمت گرفتهاند. اگر این تیم در رقابتهای تهران شرکت کند و با ترکیب اصلی خود هم حاضر شود اصلیترین رقیب ما برای محسوب خواهد شد.
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