فواد کاسب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پس از تائید فدراسیون تنیس روی میز اسامی 6 تا 8 بازیکن برتر کشور را برای شرکت در اردوهای تدارکاتی تیم ملی اعلام می‌کنیم تا بتوانیم کار برای شرکت در بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی را بدون غیبت هیچ پتانسیل توانمندی آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه ملی‎پوشان اعزامی به دومین دوره بازی‏های همبستگی کشورهای اسلامی پس از برگزاری مسابقات انتخابی معرفی می‏شوند، گفت: اردوی تیم ملی تنیس روی با برگزاری تنها یک جلسه تمرین روزانه تا 15 مردادماه ادامه خواهد داشت. در این روز دیدارهای انتخابی میان اردونشینان برگزار می‌شود و حداکثر تا بیست و پنجم این ماه ملی‌پوشان را معرفی می‎کنیم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در مورد تعداد بازیکنان اعزامی به دومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی اظهارداشت: هنوز تعداد دقیق نفرات شرکت‎کننده مشخص نشده‏اند. اما حضور 4 یا 5 بازیکن ایرانی در این دوره از رقابت‏ها حتمی است. البته طبق قوانین فدراسیون احتمال اینکه یک یا دو نفر از اعضای تیم ملی به صورت انتصابی معرفی شوند، زیاد است.

وی ضمن بیان اینکه پس از معرفی نفرات ملی‏پوش اردوی آنها فشرده‏تر پیگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی باقی مانده تا آغاز مسابقات بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دو جلسه تمرین در روز خواهیم داشت. ضمن اینکه از فدراسیون خواسته‌ایم برای ماه شهریور شرکت در یک پروتور جهانی یا اردوی بین‌المللی را در برنامه‌های آماده‎سازی تیم ملی لحاظ کند. البته از آنجایی که در این ماه تعداد پروتورهای برگزار شده به حداقل می‎رسد احتمال برپایی اردوی برون مرزی بیشتر است.

کاسب ترکیه را اصلی‌ترین حریف ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی معرفی کرد و تصریح کرد: ترک‌ها 3 بازیکن قدر چینی را به خدمت گرفته‎اند. اگر این تیم در رقابت‎های تهران شرکت کند و با ترکیب اصلی خود هم حاضر شود اصلی‏ترین رقیب ما برای محسوب خواهد شد.